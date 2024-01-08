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Глава МИД Японии провела брифинг в подвале Киева

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Фото: REUTERS/Thomas Peter
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Глава МИД Японии Ёко Камикава вынуждена была в ходе своего визита в Киев провести брифинг в подвале из-за объявленной воздушной тревоги. Об этом 7 января сообщил украинский 24-й канал.

Отмечается, что в пресс-конференции принял участие глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

В ходе брифинга Камикава заявила, что Япония направит в фонд Организации Североатлантического договора (НАТО) $37 млн для предоставления Украине систем обнаружения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

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Ранее в этот день агентство Kyodo сообщило, что Камикава также пообещала, что Токио поставит пять мобильных газотурбинных генераторов, чтобы помочь украинцам «пережить суровую зиму».

6 января глава МИД Японии прибыла на Украину с визитом. В ходе заграничной поездки Камикава должна посетить несколько стран Европы, а также США. Визит на Украину заранее не анонсировался.

Япония 21 декабря передала Украине $950 млн на восстановление разрушенной инфраструктуры и социальную поддержку.

19 декабря министр финансов Японии Сунити Судзуки заявил, что страна выделит Украине дополнительный пакет финансовой помощи в размере $4,5 млрд.

До этого, 28 ноября, руководство Японии заявило, что планирует помочь Украине в области разминирования и кибербезопасности.

Страны усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о начале ее проведения было принято из-за обострения ситуации в регионе в результате агрессии украинских войск.

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