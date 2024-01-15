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Президент Швейцарии сообщила о просьбе Зеленского к Берну провести мирный саммит

Президент Швейцарии сообщила, что Киев попросил организовать мирную конференцию
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Фото: REUTERS/Keystone/Alessandro Della Valle
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Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Швейцарию попросил Берн организовать мирную конференцию высокого уровня. Об этом по итогам встречи с украинским лидером в понедельник, 15 января, сообщила журналистам президент Швейцарской Конфедерации Виола Амхерд, отметив, что положительно относится к этой просьбе.

«Господин Зеленский попросил Швейцарию организовать мирный саммит высокого уровня, и я подтвердила, что мы готовы организовать конференцию», — заявила Амхерд, чьи слова приводит швейцарский информационный ресурс Schweizer Radio und Fernsehen.

Амхерд отметила, что в нем должно принять участие как можно больше стран. При этом она добавила, что все детали, касающиеся организации конференции, будут «тщательно изучены, чтобы мирный процесс оказался успешным».

«Если мы увидим, что можем организовать успешный саммит, то мы это сделаем», — заявила президент Швейцарии.

Помимо этого она сообщила, что обсудила с Зеленским состоявшуюся в Давосе 14 января на уровне советников по национальной безопасности четвертую встречу по украинской «формуле мира», предложенной Зеленским в ноябре 2022 года. Она состоит из 10 пунктов, выполнение которых будет якобы способствовать прекращению конфликта.

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Комментируя итоги этой встречи, 15 января британская газета The Independent указала на то, что она завершилась без существенного решения. Агентство Bloomberg также отметило, что в результате не было принято четкого плана, а украинская сторона не смогла заручиться поддержкой среди стран Глобального Юга.

После завершения встречи высокопоставленный представитель Евросоюза сообщил, что некоторые страны Юга указали на важность учитывать потребности России. При этом глава офиса президента Украины Андрей Ермак на пресс-конференции по итогам встречи по «формуле мира» Зеленского заявил, что Киев не согласится на заморозку конфликта.

Комментируя в интервью «Известиям» прошедшую в Давосе встречу, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова указала на то, что встреча провалилась, поскольку большинство стран перестало доверять президенту Украины. К тому же, по ее словам, боевые действия затягиваются, а Европа точно не ожидала этого. При этом Киев сейчас как бы напрягает Евросоюз и просит еще денег, а Европе совсем не хочется их добавлять.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отметил, что встреча по украинской «формуле мира» является разговорами ради разговоров, и подобный процесс не может быть направлен на достижение результата.

Россия продолжает проведение специальной операции по защите населения Донбасса, о начале которой российский лидер Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ней было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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