В поддержку самовыдвижения Путина собрали 1,8 млн подписей
В поддержку самовыдвижения кандидата на выборах президента России, действующего главы государства Владимира Путина собрано более 1,8 млн подписей. Об этом 12 января говорится на сайте президентской кампании.
«По всей стране собрано более 1,8 млн подписей в поддержку кандидата на должность Президента РФ Владимира Путина», — отмечается в сообщении.
Ранее, 10 января, в Центральный избирательный штаб Путина в Гостином Дворе поступили подписи в его поддержку еще из 12 регионов страны. Таким образом, все 89 субъектов РФ уже представили в штаб первые партии подписных листов.
Согласно закону, самовыдвиженцу на президентских выборах нужно собрать в свою поддержку не менее 300 тыс. подписей избирателей, чтобы на каждый субъект РФ приходилось не менее 7,5 тыс. подписей проживающих на его территории.
О намерении выдвинуть свою кандидатуру на грядущих выборах президента РФ Путин заявил 8 декабря после вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России в Кремле.
Выборы президента РФ в 2024 году будут длиться три дня. Голосование состоится в период с 15 по 17 марта.