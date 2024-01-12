Россиян попросили воздержаться от посещения Папуа — Новой Гвинеи из-за беспорядков

Гражданам РФ советуют отказаться от поездок в Папуа — Новую Гвинею из-за антиправительственных беспорядков в стране. Об этом 12 января сообщили в посольстве России в Индонезии, представляющем по совместительству страну и в Папуа — Новой Гвинее.

Там также отметили, что в настоящий момент ни один россиянин еще не обращался в посольство за помощью.

«Держим ситуацию на контроле. Российские граждане за помощью в посольство до настоящего времени не обращались», — заявили в диппредставительстве ТАСС.

Беспорядки начались в Порт-Морсби, столице Папуа – Новой Гвинеи 10 января. Всё началось после того, как некоторые жители воспользовались забастовкой полиции для совершения правонарушений. В ряде районов Порт-Морсби были подожжены или разграблены магазины, а также автомобили. Также Паркоп сообщил о многочисленных жертвах погромов, но число погибших не уточнил.

Позже, 11 января, телеканал ABC сообщил, что во время беспорядков в Папуа — Новой Гвинее погибли не менее 15 человек. Местные службы безопасности охарактеризовали ночные беспорядки как «тотальную анархию». Премьер-министр страны Джеймс Марапе обратился к гражданам с призывом не выходить на улицы.

Ранее, 9 января, беспорядки начались также в Эквадоре. В этот день стало известно о захвате студии телеканала TC Televisión вооруженными людьми. Позднее полиция объявила, что захватчики арестованы.

Президент страны Даниэль Нобоа заявил о введении режима внутреннего вооруженного конфликта на фоне обострения ситуации в сфере безопасности.