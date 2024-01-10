Беспорядки вспыхнули в столице Папуа – Новой Гвинеи

Беспорядки начались в Порт-Морсби, столице Папуа – Новой Гвинеи, есть погибшие, сообщил 10 января губернатор национального столичного округа Пауэс Паркоп на своей странице в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По его словам, день стал трагическим для столицы.

«Причиной этих печальных событий стал сбор спецназа полиции нашего города в парке Унаги Овал, которые стремятся решить вопрос с несоответствием в их зарплатах. Цена последующих грабежей и разрушений весома, и мое сердце болит за все предприятия города, которые пострадали», — написал политик.

Он призвал участников беспорядков прекратить грабежи и восстановить порядок. Также он сообщил о многочисленных жертвах погромов, но число погибших не уточнил.

Новозеландская радиостанция RNZ отмечает, что в ряде районов Порт-Морсби были подожжены или разграблены магазины, а также автомобили.

В среду на работу не вышли около 200 полицейских и военных, они выразили недовольство налогами на зарплату. За последние две недели с силовиков вычли суммы от $26 до $80.

Ранее, 9 января, беспорядки начались также в Эквадоре. В этот день стало известно о захвате студии телеканала TC Televisión вооруженными людьми. Позднее полиция объявила, что захватчики арестованы.

Президент страны Даниэль Нобоа заявил о введении режима внутреннего вооруженного конфликта на фоне обострения ситуации в сфере безопасности.

10 января журналист «Известий» Владимир Гаполинов рассказал, что после беспорядков в Гуаякиле улицы города мгновенно опустели, полиция разогнала представителей бандитских группировок.