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Не менее 15 человек погибли во время беспорядков в Папуа — Новой Гвинее

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Фото: соцсети
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Во время беспорядков в Папуа — Новой Гвинее погибли не менее 15 человек. Об этом в четверг, 11 января, сообщил телеканал ABC.

Беспорядки возникли после того, как некоторые жители воспользовались забастовкой полиции для совершения правонарушений.

По данным телеканала, восемь человек погибли в результате беспорядков в столице страны Порт-Морсби, а еще семь человек были убиты в Лаэ, втором по величине городе Папуа — Новой Гвинеи. В столице в критическом состоянии остается как минимум один человек.

Местные службы безопасности охарактеризовали ночные беспорядки как «тотальную анархию». Премьер-министр страны Джеймс Марапе обратился к гражданам с призывом не выходить на улицы.

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Ранее, 9 января, беспорядки начались также в Эквадоре. В этот день стало известно о захвате студии телеканала TC Televisión вооруженными людьми. Позднее полиция объявила, что захватчики арестованы.

Президент страны Даниэль Нобоа заявил о введении режима внутреннего вооруженного конфликта на фоне обострения ситуации в сфере безопасности.

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