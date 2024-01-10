В РАО объяснили иски к Киркорову

Певец Киркоров не выплатил долги авторам своих песен за концерты в Государственном Кремлевском дворце. Об этом 10 января «Известиям» сообщила представитель Российского авторского общества (РАО) по правовым вопросам, генеральный директор компании IPCodex Наталья Полианчик.

По данным объединения, мероприятия с участием артиста проходили с 27 по 30 апреля 2022 года. На них Киркоров выступил с песнями «Цвет настроения черный», «Химера», «Еще, еще», «Просто подари», «Полетели», «По камням по острым», «Жестокая любовь», «Иллюзия», «Химия», «Единственная моя», «Радуйся», «Я за тебя умру» и «Песня о себе».

Представитель РАО также указала, что неоднократно призывали певца урегулировать эту ситуацию, но безрезультатно. В связи с этим РАО было вынуждено обратиться в суд.

Ранее, 7 января, «Известия» выснили, что РАО направило иск на сумму 2 млн рублей к Киркорову. О причине иска от авторского общества к артисту не сообщалось.

Кроме того, сообщество подало иск к клубу Mutabor, где проходила скандальная вечеринка блогерши Насти Ивлевой, на взыскание задолженности в сумме 537 тыс. рублей. Предварительно известно, что истец намерен взыскать с ответчика компенсацию за использование музыки, звучавшей в ходе ранее прошедшего мероприятия в этом клубе.

«Голая» вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой состоялась в московском клубе Mutabor 20 декабря. Мероприятие посетили звезды шоу-бизнеса, блогеры-миллионники и жены и дети крупных топ-менеджеров и депутатов. Они были одеты согласно дресс-коду almost naked, который подразумевал практически оголенное тело.

21 декабря активисты, в том числе из движения «Зов народа», обратились в правоохранительные органы с просьбой проверить мероприятие на пропаганду ЛГБТ-движения. 22 декабря в Роскомнадзоре заявили, что на некоторых фото- и видеозаписях с вечеринки Ивлеевой присутствуют признаки пропаганды ЛГБТ. Позднее за участие в «почти голой» вечеринке извинились некоторые гости и сама Ивлеева. Но после того, как скандальные фото с мероприятия попали в Сеть, у некоторых звезд начали отменять концерты.

26 декабря адвокат Владислав Атаманюк сообщил «Известиям», что против Ивлеевой подан коллективный судебный иск о компенсации морального ущерба на сумму 1 млрд рублей. Кроме того, 27 декабря клуб Mutabor был опечатан. Тогда же сообщалось, что стоимость площадки для вечеринки Ивлеевой обошлась в 3,6 млн рублей.

29 декабря стало известно, что Лефортовский районный суд города Москвы оштрафовал Ивлееву на 100 тыс. рублей. Ее признали виновной в совершении административного правонарушения по ч.1 ст. 20.2.2 КоАП РФ («Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка»).