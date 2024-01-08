Украину предупредили о риске лишиться помощи Запада из-за ударов по Белгороду

Если Украина продолжит наносить удары по Белгороду, спонсоры киевского режима среди стран Запада могут лишить страну помощи и разорвать с ней все финансовые связи. Такое заявление 7 января сделала международный обозреватель французского телеканала LCI Магали Барте.

«Если атаки по Белгороду будут нарастать и всё больше мирных жителей будет гибнуть, иностранным правительствам будет сложно соглашаться на продолжение финансовых связей с Украиной», — предупредила она.

По мнению Барте, западные страны якобы не выражают поддержку такой стратегии Киева, которая влечет за собой смерти невинных людей. Она подчеркнула, что мир уже видит, что для Украины «грань между гражданскими лицами и военными целями начинает серьезным образом стираться».

«Это риск. И всё это, разумеется, будет внимательно отслеживаться в западных столицах, особенно в тот момент, когда и без того всё сложнее согласовать новые кредиты», — заключила обозреватель.

30 декабря ВСУ ударили по центру Белгорода. По факту атаки Следственным комитетом РФ было возбуждено дело по статьям УК РФ «Покушение на убийство», «Убийство», «Умышленное уничтожение/повреждение имущества».

В ООН назвали нарушением международного гуманитарного права удар ВСУ по Белгороду. Там заявили, что атаки против гражданского населения и инфраструктуры нарушают международное гуманитарное право, являются неприемлемыми, должны быть немедленно прекращены.

В тот же день уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в международные органы с требованием осудить украинский удар по мирному населению российского города. К этому же призвали и в МИД РФ. Там подчеркнули, что за этим ударом киевского режима стоит Запад, который также несет за него полную ответственность.

В ответ на террористический акт Украины в ночь на 31 декабря ВС РФ поразили центры принятия решений и военные объекты в Харькове. Высокоточным ракетным ударом по бывшему гостиничному комплексу «Харьков Палас» были уничтожены представители ГУР и ВСУ, принимавшие непосредственное участие в планировании и исполнении теракта, сообщили в Минобороны.

Президент России Владимир Путин назвал удары по Белгороду терактом. Он указал, что ВСУ целенаправленно обстреляли мирное население неизбирательным оружием, которое бьет по большой площади.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.