Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут предпринять еще одну попытку наступления. Об этом 7 января сообщила немецкая газета Die Welt.

Отмечается, что для нового наступления ВСУ необходимы поставки истребителей F-16 от Норвегии. Предполагается, что основной целью ВСУ может стать Крым.

Ранее, 6 января, газета Berlingske со ссылкой на датское минобороны сообщила, что отправка Данией истребителей F-16 Украине задерживается приблизительно на полгода из-за неготовности украинской стороны к их применению. В свою очередь, представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что провел проверку и не обнаружил на официальном сайте минобороны Дании информации о задержке передачи Киеву первых истребителей F-16.

4 января пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сказал, что обучение в США части украинских пилотов управлению истребителями F-16 завершится позднее в этом году.

Британская газета The Telegraph 3 января написала, что истребители F-16 из Нидерландов не смогут решить воздушные проблемы Киева и сами по себе несут опасность для ВСУ.

2 января представитель командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что о передаче Киеву истребителей F-16 производства США речи не идет. Он также заявил, что у него нет «новой информации по обучению пилотов и передаче самолетов или еще чего-то».

1 января военный эксперт Виктор Литовкин рассказал «Известиями», что у Украины нет возможностей для того, чтобы изолировать Крым. Также Литовкин предположил, что президентство Владимира Зеленского вряд ли продолжится после 2024 года. Он указал, что президент находится «на контракте» у западных стран и обязан «излучать уверенность» и демонстрировать, что якобы украинская сторона может провести очередное контрнаступление.

Издание Newsweek со ссылкой на американский источник 27 декабря написало, что Киев, возможно, уже получил первые истребители F-16 от своих западных союзников.

26 декабря британское правительство сообщило, что первая группа из шести украинских пилотов окончила базовую программу обучения на территории Соединенного Королевства и приступила к практической части в виде тренировок на истребителях F-16 в Дании.

В тот же день глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что Россия выполнила главную задачу спецоперации на 2023 год, сорвав украинское контрнаступление. По его словам, это удалось сделать благодаря эффективно выстроенным оборонительным рубежам, боеспособности российских войск, надежности техники, а также умелым и решительным действиям бойцов.

В то же время, отставной британский генерал, ветеран войн в Ираке и Афганистане Ричард Бэрронс заявил газете The National, что Россия идет к победе в конфликте на Украине, причем инициатива безоговорочно переходит к Москве.

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук перечислил факторы, предсказывающие отступление ВСУ. По его оценке, оно зависит не от дронов, а от военной экономики, которая отсутствует на Украине.

Европейские страны планируют начать передавать Киеву истребители F-16 в I квартале 2024 года. В это время Украина надеется получить 19 самолетов от Дании. Впоследствии самолеты Киеву также обещали поставить Нидерланды и Бельгия. По некоторым данным, к 2025 году Украина может получить от партнеров как минимум 61 истребитель.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации России по защите населения Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.