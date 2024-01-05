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The Telegraph назвала самолеты F-16 угрозой для ВСУ

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Фото: commons.wikimedia.org/Staff Sgt. Taylor Solberg
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Истребители F-16 из Нидерландов не смогут решить воздушные проблемы Киева и сами по себе несут опасность для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 3 января сообщила британская газета The Telegraph.

«После нескольких сотен часов интенсивных полетов, которые еще больше нагружают их стареющие рамы, бывшие голландские самолеты могут стать небезопасными для пилотов», — написали авторы издания.

Также они не считают, что наличие у Киева истребителей F-16 обеспечит ему превосходство над Россией в воздухе.

Между тем 4 января пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер в ходе брифинга заявил, что обучение в США части украинских пилотов управлению истребителями F-16 завершится позднее уже в этом году.

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Издание Newsweek со ссылкой на американский источник еще 27 декабря написало, что Киев, возможно, уже получил первые истребители F-16 от своих западных партнеров.

26 декабря британское правительство сообщило, что первая группа из шести украинских пилотов окончила базовую программу обучения на территории Соединенного Королевства и приступила к практической части в виде тренировок на истребителях F-16 в Дании.

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в тот же день заявил, что Украина получит истребители F-16 в 2024 году. Он объяснил, что такой срок поставок можно допустить, исходя из информации о том, что первая группа украинских пилотов завершила базовую программу обучения в Великобритании.

Европейские страны планируют начать передавать Киеву истребители F-16 в I квартале 2024 года. В это время Украина надеется получить 19 самолетов от Дании. Впоследствии самолеты также обещали поставить Нидерланды и Бельгия. По некоторым данным, к 2025 году Украина может получить от партнеров как минимум 61 истребитель.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации России по защите населения Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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