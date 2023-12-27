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СМИ допустили нахождение истребителей F-16 на Украине

Newsweek: первые истребители F-16 уже могут находиться на Украине
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Фото: REUTERS/NTB/Ole Berg-Rusten
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Киев, возможно, уже получил первые истребители F-16 от своих западных союзников. Об этом в среду, 27 декабря, сообщает издание Newsweek.

«В среду американский источник сообщил, что, скорее всего Украина действительно получила первые из обещанных F-16», — отмечается в публикации.

Кроме того, издание обратилось к украинским военным за комментариями по электронной почте.

Пальцем в небо: к чему приведет передача Украине истребителей F-16
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Ранее, 26 декабря, сообщалось, что первая группа из шести украинских пилотов окончила базовую программу обучения в Великобритании и приступила к практической части в виде тренировок на истребителях F-16 в Дании.

22 декабря Институт изучения войны (ISW) поделился, что Украина получит первую партию истребителей F-16 до конца года. Аналитический центр ссылается на документ министерства обороны Эстонии, в котором говорится, что Нидерланды, Дания, Норвегия и Бельгия взяли на себя обязательство передать F-16 Украине в этот срок.

До того, 10 ноября, представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат сообщил, что украинские пилоты уже проходят обучение управлению истребителями F-16 производства США в небе с инструкторами. Он уточнил, что обучение идет «согласно плану», однако детали подготовки не уточнил.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации России по защите населения Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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