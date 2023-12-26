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Первые украинские пилоты истребителей F-16 завершили начальную подготовку в Британии

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Фото: Commons.wikimedia.org/U.S. Air Force Staff Sgt. John Raven
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Первая группа из шести украинских пилотов окончила базовую программу обучения в Великобритании и приступила к практической части в виде тренировок на истребителях F-16 в Дании. Об этом 26 декабря сообщается на официальном сайте правительства Соединенного Королевства.

Отмечается, что теоретическую часть завершили шестеро боевых летчиков. Тем временем обучение продолжают еще 10 стажеров, которые остались в Великобритании для окончания базовой летной подготовки и освоения авиамедицины, а также тренировок в центрифуге.

«В будущем Украина будет иметь современные Военно-воздушные силы, сформированные на базе высокоэффективных истребителей четвертого поколения F-16. В сочетании с обучением в ведущих мировых ВВС это значительный шаг вперед по сравнению с нынешними возможностями Украины советской эпохи», — приводит пресс-служба британского правительства слова министра обороны страны Гранта Шэппса.

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Ранее, 22 декабря, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что всё оружие мира не поможет Украине победить Россию в военном отношении. Политик добавил, что не верит в военное решение ситуации вокруг конфликта.

До того, 10 ноября, представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что украинские пилоты уже проходят обучение управлению истребителями F-16 производства США в небе с инструкторами. Он уточнил, что обучение идет «согласно плану», однако детали подготовки не уточнил.

30 октября британский министр обороны Грант Шэппс сообщил, что Великобритания впервые разместит на Украине свои войска для обучения бойцов украинской армии вместо собственных баз и других членов НАТО. Шэппс также призвал британские оборонные фирмы открывать новые заводы на Украине.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации России по защите населения Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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