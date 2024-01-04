В Пентагоне обозначили сроки завершения обучения пилотов ВСУ управлению F-16

Обучение в США части украинских пилотов управлению истребителями F-16 завершится позднее в этом году. Об этом 4 января сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

«Я ожидаю, что когда-нибудь позже в этом году мы начнем видеть, как эти пилоты заканчивают обучение, но у меня нет никаких конкретных деталей», — сказал он в ходе брифинга.

Ранее в этот день телеканал RTBF сообщил, что два истребителя Вооруженных сил Бельгии будут размещены на авиабазе в Дании для обучения украинских пилотов с марта по сентябрь 2024 года. Кроме того, на базе будет присутствовать около 50 человек технического персонала и личного состава из бельгийских частей.

2 января представитель командования воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат заявил, что о передаче Киеву истребителей F-16 производства США речи не идет. Он также заявил, что у него нет «новой информации по обучению пилотов и передаче самолетов или еще чего-то».

Издание Newsweek со ссылкой на американский источник 27 декабря написало, что Киев, возможно, уже получил первые истребители F-16 от своих западных союзников.

26 декабря британское правительство сообщило, что первая группа из шести украинских пилотов окончила базовую программу обучения на территории Соединенного Королевства и приступила к практической части в виде тренировок на истребителях F-16 в Дании.

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в тот же день заявил, что Украина получит истребители F-16 в 2024 году. Он объяснил, что такой срок поставок можно допустить, исходя из информации о том, что первая группа украинских пилотов завершила базовую программу обучения в Великобритании.

22 декабря Институт изучения войны (ISW) поделился, что Украина получит первую партию истребителей F-16 до конца года. Аналитический центр ссылается на документ министерства обороны Эстонии, в котором говорится, что Нидерланды, Дания, Норвегия и Бельгия взяли на себя обязательство передать F-16 Украине в этот срок.

До этого, 10 ноября, представитель командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что украинские пилоты уже проходят обучение управлению истребителями F-16 производства США в небе с инструкторами. Он уточнил, что обучение идет «согласно плану», однако детали подготовки не уточнил.

Европейские страны планируют начать передавать Киеву истребители F-16 в I квартале 2024 года. В это время Украина надеется получить 19 самолетов от Дании. Впоследствии самолеты Киеву также обещали поставить Нидерланды и Бельгия. По некоторым данным, к 2025 году Украина может получить от партнеров как минимум 61 истребитель.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации России по защите населения Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.