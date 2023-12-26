Эксперт назвал срок поставки F-16 на Украину после завершения обучения пилотов

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что Украина получит истребители F-16 в 2024 году.

В беседе с Lenta.Ru во вторник, 26 декабря, он объяснил, что такой срок поставок можно допустить, исходя из информации о том, что первая группа украинских пилотов завершила базовую программу обучения в Великобритании.

По словам Дындыкина, после завершения базовой подготовки «надо полетать хотя бы». Он отметил, что «несколько десятков истребителей F-16, больше не будет, погоды не сделают».

Эксперт рассказал, что Вооруженные силы (ВС) России будут противостоять F-16 при помощи комплексов ПВО дальнего действия С-400, а также при помощи истребителей Су-57 пятого поколения и Су-35. Эти истребители тяжелые и на порядок выше классом, чем F-16.

Он пояснил, что F-16 представляет собой легкий натовский истребитель. И в конечном итоге это будет «большой репутационный удар по ним» и потеря оставшихся летчиков и натовских машин.

Ранее 26 декабря британское правительство сообщило, что первая группа из шести украинских пилотов окончила базовую программу обучения на территории Соединенного Королевства и приступила к практической части в виде тренировок на истребителях F-16 в Дании. Продолжают обучение еще 10 стажеров, пишет RT. По словам министра обороны Великобритании Гранта Шэппса, «в будущем Украина будет иметь современные военно-воздушные силы, сформированные на базе высокоэффективных истребителей четвертого поколения F-16», отмечает телеканал «360».

22 декабря премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что всё оружие мира не поможет Украине победить Россию в военном отношении. Политик добавил, что не верит в военное решение ситуации вокруг конфликта. Премьер подчеркнул, что Россия контролирует в военном отношении территории, на которые она вступила, и не отдаст их ни при каких обстоятельствах, пишет НСН.

В тот же день премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил, что правительство подготовит первые 18 истребителей F-16 для поставки Украине. По его словам, этот шаг иллюстрирует поддержку Украины Нидерландами и является одним из составляющих соглашений о военной помощи Киеву, сообщает телеканал «Звезда».