ВСУ ждут официальных заявлений Дании после информации о задержке поставок F-16

Представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат сообщил, что провел проверку и не обнаружил на официальном сайте министерства обороны Дании информации о задержке передачи Киеву первых истребителей F-16. Об этом 6 января он рассказал в эфире украинского телеканала «Рада».

«Нужно разбираться. Заходим на первоисточник <...>, смотрим сайт министерства обороны Дании — никаких заявлений. Я не увидел, по крайней мере. <...> Не нужно из этого делать какую-то катастрофу или какое-то предательство и так далее», — сказал Игнат, посоветовав прежде всего смотреть официальные источники.

Он также отметил, что Украина продвигается по последовательному плану действий, а также Игнат добавил, что в стране для истребителей F-16 продолжается подготовка пилотов и инфраструктуры. Он указал, что «в очереди стоит много стран» не только за истребителями, но и за инструкторами.

Ранее в этот день газета Berlingske со ссылкой на датское минобороны сообщила, что отправка Данией истребителей F-16 Украине задерживается приблизительно на полгода из-за неготовности украинской стороны к их применению. Поставка, которая была запланирована на начало 2024 года, теперь перенесена на II квартал. При этом конкретная причина данной меры не указывается.

До этого, 4 января, пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер в ходе брифинга заявил, что обучение в США части украинских пилотов управлению истребителями F-16 завершится позднее уже в этом году.

Тогда же телеканал RTBF сообщил, что два F-16 Вооруженных сил Бельгии будут размещены на авиабазе в Дании для обучения украинских пилотов с марта по сентябрь 2024 года.

При этом днем ранее британская газета The Telegraph отметила, что F-16 из Нидерландов не смогут решить воздушные проблемы Киева и сами по себе несут опасность для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В конце декабря издание Newsweek со ссылкой на американский источник написало, что Киев, возможно, уже получил первые истребители F-16 от своих западных партнеров.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.