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RTBF сообщил о планах Дании разместить два F-16 для обучения украинских пилотов

RTBF: Дания планирует разместить два F-16 для обучения украинских пилотов
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Фото: ТАСС/Zuma
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Два истребителя вооруженных сил Бельгии будут размещены на авиабазе в Дании для обучения украинских пилотов с марта по сентябрь 2024 года. Об этом 4 января сообщил телеканал RTBF.

«Два бельгийских F-16B будут размещены там (на датской авиабазе Скюдструп. — Ред.) с марта по сентябрь <...> будет осуществляться подготовка не только украинских пилотов, но и технического персонала и планировщиков миссий», — говорится в публикации.

Кроме того, на базе будет присутствовать около 50 человек технического персонала и личного состава из бельгийских частей.

Пальцем в небо: к чему приведет передача Украине истребителей F-16
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Ранее, 2 января, представитель командования воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат заявил, что о передаче Киеву истребителей F-16 производства США речи не идет. Он также заявил, что у него нет «новой информации по обучению пилотов и передаче самолетов или еще чего-то».

До этого, 27 декабря, издание Newsweek со ссылкой на американский источник сообщило, что Киев, возможно, уже получил первые истребители F-16 от своих западных союзников. Накануне сообщалось, что первая группа из шести украинских пилотов окончила базовую программу обучения в Великобритании и приступила к практической части в виде тренировок на истребителях F-16 в Дании.

В ноябре Игнат сообщил, что украинские пилоты уже проходят обучение управлению F-16 в небе с инструкторами. Он уточнил, что обучение идет «согласно плану», однако детали подготовки не уточнил.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации России по защите населения Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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