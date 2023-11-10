В украинских ВВС сообщили о начале обучения пилотов управлению F-16 в небе

Украинские пилоты уже проходят обучение управлению истребителями F-16 производства США в небе с инструкторами. Об этом в пятницу, 10 ноября, сообщил представитель командования воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат в эфире телемарафона.

По его словам, обучение пилотов идет «согласно плану», однако детали подготовки не разглашаются. Кроме того, непосредственные полеты в небе совершают не все летчики.

«Не все, конечно. Некоторые пилоты уже проходят подготовку в небе с инструкторами на боевых самолетах», — приводит слова Игната «РБК-Украина».

Ранее, 31 октября, пресс-секретарь Министерства обороны США Патрик Райдер сообщил, что обучение украинских пилотов управлению F-16 займет от пяти до десяти месяцев. Однако конечные сроки будут определяться индивидуальными навыками летчиков, уточнил он.

1 ноября глава Минобороны России Сергей Шойгу указал, что российская система противовоздушной обороны сможет сбить все обещанные Украине F-16 за 20 дней. Он уточнил, что, несмотря на поставки новых видов вооружения НАТО, киевский режим терпит поражение.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о начале ее проведения было принято из-за обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских войск.