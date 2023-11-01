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Шойгу назвал срок уничтожения обещанных Украине F-16

Шойгу: система ПВО РФ сможет сбить все украинские истребители F-16 за 20 дней
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Фото: ТАСС/Дмитрий Харичков
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Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сможет сбить все обещанные Украине F-16 за 20 дней. Об этом 1 ноября сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

«При этом, хочу отметить, что 37 самолетов [которые были сбиты российскими средствами ПВО в прошедший месяц] — это почти в два раза больше того количества, которое гарантировано обещано Украине по самолетам F-16. То есть при такой работе нашей системы противовоздушной обороны это примерно на 20 дней работы», — заявил Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил (ВС) РФ.

Министр обороны отметил, что за месяц также было уничтожено шесть ракет ATACMS производства США. По словам Шойгу, противовоздушные расчеты армии России действуют успешно.

Шойгу заявил, что несмотря на поставки новых видов вооружения НАТО Киевский режим терпит поражение. Российские подразделения продвигаются вперед, занимая более выгодные рубежи и позиции.

В финале вступительного слова глава российского Министерства обороны поблагодарил военнослужащих РФ за мужество, стойкость и упорство при защите Отечества.

Пальцем в небо: к чему приведет передача Украине истребителей F-16
Первую партию самолетов Киев может получить до Нового года

Глава Пентагона Ллойд Остин 11 октября по итогам заседания контактной группы западных стран по поставкам оружия Украине заявил, что истребители-бомбардировщики F-16 будут переданы не раньше весны следующего года.

Советник командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат 22 октября выразил уверенность в том, что в ближайшее время первая группа украинских пилотов начнет тренировки на боевых истребителях F-16 в сопровождении инструкторов.

Великобритания начала подготовку украинских летчиков к полетам на истребителях F-16 в сентябре. Военно-воздушные силы (ВВС) США 26 октября подтвердили, что начали обучение военных летчиков ВСУ пилотированию истребителей-бомбардировщиков F-16 в американском штате Аризона. Обучение стартовало с «небольшим количеством» украинских пилотов в 162-м авиакрыле ВВС Национальной гвардии Аризоны.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте 30 октября заявил в беседе с президентом Украины Владимиром Зеленским, что обещанные истребители F-16 для обучения украинских пилотов прибудут в Румынию через две недели. В ближайшее время начнется обучение украинских пилотов, которые будут летать на данных истребителях.

На следующий день, 31 октября, пресс-секретарь министерства обороны США Патрик Райдер отметил, что обучение летчиков ВСУ управлению истребителями F-16 займет от пяти до 10 месяцев, при этом сроки зависят от индивидуальных навыков пилотов.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о начале ее проведения было принято из-за обострения ситуации в регионе в результате агрессии украинских войск.

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