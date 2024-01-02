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В ВВС Украины сообщили об отсутствии разговоров с Западом о передаче F-16

Представитель ВВС ВСУ Игнат: о передаче Украине F-16 речи не идет
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Фото: Global Look Press/dpa/Harald Tittel
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Представитель командования воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат заявил 2 января в эфире телеканала «Рада», что о передаче Киеву истребителей F-16 производства США речи не идет.

Комментируя возможные сроки получения американских истребителей Киевом, Игнат сообщил, что у него нет «новой информации по обучению пилотов и передаче самолетов или еще чего-то нет».

«Я не видел, не был там, ни про какие передачи (истребителей. — Ред.) речи не идет», — отметил он.

Пальцем в небо: к чему приведет передача Украине истребителей F-16
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Ранее, 27 декабря, издание Newsweek со ссылкой на американский источник сообщило, что Киев, возможно, уже получил первые истребители F-16 от своих западных союзников.

26 декабря сообщалось, что первая группа из шести украинских пилотов окончила базовую программу обучения в Великобритании и приступила к практической части в виде тренировок на истребителях F-16 в Дании.

До этого, 10 ноября, Игнат сообщил, что украинские пилоты уже проходят обучение управлению F-16 в небе с инструкторами. Он уточнил, что обучение идет «согласно плану», однако детали подготовки не уточнил.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации России по защите населения Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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