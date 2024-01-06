Датские СМИ сообщили о задержке передачи Украине истребителей F-16

Отправки Данией истребителей F-16 Украине задерживается приблизительно на полгода из-за неготовности украинской стороны к их применению. Об этом 6 января сообщила газета Berlingske со ссылкой на датское минобороны.

Поставка, которая была запланирована на начало 2024 года, теперь перенесена на II квартал. При этом конкретная причина данной меры не указывается.

«Среди прочего речь идет о завершении обучения украинского личного состава, который будет эксплуатировать самолеты после их передачи. График подготовки зависит одновременно от целого ряда факторов, таких, как технические и погодные условия», — пояснило ведомство причину задержки.

Отмечается, что в настоящее время международная коалиция военно-воздушных сил продолжает создание на Украине необходимой инфраструктуры и логистики.

Ранее, 4 января, пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер в ходе брифинга заявил, что обучение в США части украинских пилотов управлению истребителями F-16 завершится позднее уже в этом году.

Тогда же телеканал RTBF сообщил, что два F-16 вооруженных сил Бельгии будут размещены на авиабазе в Дании для обучения украинских пилотов с марта по сентябрь 2024 года.

При этом днем ранее британская газета The Telegraph отметила, что F-16 из Нидерландов не смогут решить воздушные проблемы Киева и сами по себе несут опасность для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В конце декабря издание Newsweek со ссылкой на американский источник написало, что Киев, возможно, уже получил первые истребители F-16 от своих западных партнеров.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.