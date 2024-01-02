Военный эксперт заявил о невозможности Украины изолировать Крым

У Украины нет таких возможностей для того, чтобы изолировать Крым. Об этом 2 января заявил «Известиям» военный эксперт Виктор Литовкин.

Так он прокомментировал заявление украинского президента Владимира Зеленского в интервью журналу The Economist о том, что главной целью армии страны в 2024 году станет изоляция Крыма. При этом он не стал называть сроки достижения поставленных задач.

«У Украины нет возможностей изолировать нас в Крыму. Есть потуги бесполезные для Украины, есть ненависть к крымчанам, которые отказались жить с ними в одном государстве и говорить на том государственном языке, который им навязывали. Есть желание отомстить за всё», — сказал Литовкин.

По мнению эксперта, украинские власти хотят вернуть себе Крым, так как чувствуют себя «лишенными и обокраденными». Литовкин назвал основой существования киевский режима Зеленского мысль о том, что потеря территорий — это «конец света, конец жизни». По словам эксперта, власти будут продолжать развивать эту идею среди населения.

«Крым, конечно, они не изолируют, потому что это невозможно сделать. Это даже не сделает не только Зеленский, но и вся натовская кавалерия. Цели можно ставить любые, мечтать не вредно, как говорят в народе», — отметил эксперт.

Также Литовкин предположил, что управление Украиной Зеленским вряд ли продолжится после 2024 года. Он указал, что президент находится «на контракте» у западных стран и обязан «излучать уверенность» и демонстрировать, что якобы украинская сторона может провести очередное контрнаступление.

«Несмотря на то, что помощь Запада для него уменьшена резко, но он тоже понимает, что он — просто инструмент Запада для борьбы с Россией. Он не защищает никакие интересы Украины, он защищает интересы Вашингтона, Лондона и Брюсселя», — подчеркнул Литовкин.

Эксперт отметил, что Зеленский не назвал точные сроки выполнения целей Вооруженных сил Украины (ВСУ), потому что сам не уверен в том, что стране будет оказан тот объем поддержки, на которую она рассчитывает.

Он также напомнил, что за полгода украинского контрнаступления Киев потерял огромное число военнослужащих и техники. Литовкин добавил, что это «геноцид украинского мужского населения, который устроил Вашингтон».

Ранее в этот день депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал больными измышлениями новогоднее обращение Зеленского, в котором он охарактеризовал крымчан и жителей новых российских регионов как «все наши».

28 декабря представитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Андрей Юсов, комментируя слова руководителя ведомства Кирилла Буданова, который летом заявлял, что Крым обязательно должен вернуться в состав Украины силовым путем, назвал подобные заявления элементом информационной борьбы.

Министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью немецкому изданию Bild также указывал, что страна возвратит полуостров под свой контроль в 2024 году. Глава комитета Крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель 21 декабря поделился мнением, что заявление Умерова — это проявление шизофрении. В свою очередь, постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов 22 декабря указал, что слова Умерова о захвате полуострова являются криком отчаяния.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ. Киев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей территорией. Руководство РФ многократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение и вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.