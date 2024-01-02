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Зеленский назвал изоляцию Крыма главной целью ВСУ в 2024 году

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Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
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Главной целью Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 2024 году станет изоляция Крыма. Об этом 1 января заявил в интервью журналу The Economist президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что это чрезвычайно важно для украинской стороны, в том числе для уменьшения числа атак ВС РФ с территории Крыма.

При этом украинский президент не стал называть сроки достижения тех или иных целей ВСУ.

Как отмечает The Economist, Зеленский «больше не устанавливает временные рамки и не дает никаких обещаний» касательно территориальных вопросов.

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Ранее в этот день депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал больными измышлениями новогоднее обращение Зеленского, в котором он охарактеризовал крымчан и жителей новых российских регионов как «все наши».

28 декабря представитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Андрей Юсов, комментируя слова руководителя ведомства Кирилла Буданова, который летом заявлял, что Крым обязательно должен вернуться в состав Украины силовым путем, назвал подобные заявления элементом информационной борьбы.

Министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью немецкому изданию Bild также указывал, что страна возвратит полуостров под свой контроль в 2024 году. Глава комитета Крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель 21 декабря поделился мнением, что заявление Умерова — это проявление шизофрении. В свою очередь, постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов 22 декабря указал, что слова Умерова о захвате полуострова являются криком отчаяния.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ. Киев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей территорией. Руководство РФ многократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение и вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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