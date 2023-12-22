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Постпред Крыма назвал план ВСУ захватить полуостров криком отчаяния

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов 22 декабря назвал намерение Вооруженные силы Украины (ВСУ) захватить полуостров криком отчаяния. Таким образом он прокомментировал слова министра обороны Украины Рустема Умерова о возвращении страной полуострова под свой контроль в 2024 году в интервью немецкому изданию Bild.

«Причитания Умерова о захвате Крыма отражают истерические настроения киевской нацистской хунты, которой не удается выклянчить для собственного обогащения побольше денег у своих хозяев. Это крик отчаяния человека, чьи надежды рухнули и подходит его час расплаты», — сказал Мурадов в беседе с «РИА Новости».

Также он обратил внимание на то, что «главному военному оптимисту Киева» абсолютно всё равно на судьбу уже находящихся, по оценке американских экспертов, в коматозном состоянии украинских граждан.

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Ранее, 21 декабря, глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель поделился мнением, что заявление Умерова стало проявлением шизофрении. По его словам, украинский министр подобными высказываниями только дурит голову украинцам и спонсорам из западных стран.

30 ноября сенатор от Республиканской партии США Рэндал Пол заявил, что Украине не удастся вернуть контроль над Крымом. Киеву стоило согласиться на нейтральный статус в прошлом году, потому что это была единственная возможность завершения спецоперации, отметил он.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ. Киев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей территорией. Руководство РФ многократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение, и вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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