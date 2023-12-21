Заявление министра обороны Украины Рустема Умерова о возможном захвате Крыма украинскими войсками в 2024 году является проявлением шизофрении, заявил 21 декабря глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

«Всё это проявление шизофрении. Видимо, министра обороны Украины преследуют галлюцинации и навязчивые бредовые идеи. А значит, пора лечиться. Россия никогда никому не отдаст Крым, который всегда был ее неотъемлемой исторической частью», — цитирует его «РИА Новости».

Как добавил Гемпель, Умеров подобными высказываниями только дурит голову украинцам и спонсорам из западных стран, пытаясь убедить их в величии Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Но долго дурить голову Западу не удастся. Развязка очень близка. И, скорее всего, в 2024 году вряд ли останется сама Украина как государство», — заключил парламентарий.

Ранее Умеров в интервью немецкому изданию Bild заявил о полной уверенности, что украинские войска смогут в 2024 году установить контроль над Крымом.

30 ноября сенатор от Республиканской партии США Рэндал Пол заявил, что Украине не удастся вернуть контроль над Крымом. Киеву стоило согласиться на нейтральный статус еще в прошлом году, потому что это была единственная возможность завершения спецоперации, поделился он мнением.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ. Киев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей территорией. Руководство РФ многократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение и вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.