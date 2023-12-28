Представитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Андрей Юсов попытался объяснить слова руководителя ведомства Кирилла Буданова, который летом заявлял, что Крым обязательно должен вернуться в состав Украины силовым путем. Как отметил Юсов 28 декабря в разговоре с журналистами, подобные заявления являются элементом информационной борьбы.

«Информация от военно-политического руководства — также инструмент влияния. Они делаются тогда, когда это необходимо», — цитирует его телеканал «Общественное».

В то же время представитель разведки признал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются атаковать Крым по указанию западных партнеров, которые консультируют военных и предоставляют необходимые данные.

В декабре министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью немецкому изданию Bild также указывал, что страна возвратит полуостров под свой контроль в 2024 году. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель 21 декабря поделился мнением, что заявление Умерова — это проявление шизофрении. По его словам, украинский министр подобными высказываниями только дурит голову украинцам и спонсорам из западных стран.

В свою очередь постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов 22 декабря указал, что слова Умерова о захвате полуострова являются криком отчаяния.

До этого, 30 ноября, сенатор от Республиканской партии США Рэндал Пол заявил, что Украине не удастся вернуть контроль над Крымом. Киеву стоило согласиться на нейтральный статус в прошлом году, потому что это была единственная возможность завершения спецоперации, отметил он.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ. Киев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей территорией. Руководство РФ многократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение, и вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.