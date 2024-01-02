Реклама
Прямой эфир
Мир
The Times узнала о намерении Лондона затянуть украинский конфликт
Мир
Верховный суд Израиля отменил спорный закон в рамках судебной реформы
Мир
Число погибших из-за землетрясений в Японии возросло до четырех
Мир
Израиль зафиксировал запуск пяти снарядов из Сирии и нанес ответные удары
Мир
Сирийский военный получил ранение в результате атаки беспилотника в Латакии
Общество
Устроившие драку с участниками СВО мигранты задержаны в Челябинске
Мир
Прокуратура взяла под контроль ход дела о гибели пятилетней россиянки на Пхукете
Общество
Сжегшую паспорт девушку заключили под стражу в Брянске
Мир
США выразили готовность помочь Японии в связи с землетрясениями
Общество
Кадыров сообщил о появлении в Чечне нового города
Армия
Участник СВО поделился впечатлениями от разговора с Путиным
Мир
ЦАХАЛ сообщила о планах вывести две бригады резервистов из Газы в течение недели
Мир
Президент IIHF Тардиф пожелал ФХР вернуться на международные соревнования
Общество
Минздрав РФ сообщил о состоянии доставленных в Москву белгородцев
Происшествия
Мертвую девушку обнаружили в гостинице в центре Москвы

Депутат назвал обращение Зеленского к Крыму больными измышлениями

Депутат Шеремет назвал обращение Зеленского к Крыму больными измышлениями
0
Фото: Соцсети
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Депутат Госдумы Михаил Шеремет 1 января назвал больными измышлениями новогоднее обращение президента Украины Владимира Зеленского, в котором он охарактеризовал крымчан и жителей новых российских регионов как «все наши».

«Все эти заявления являются обычной фикцией, эфемерными и больными измышлениям. Крым, также как Донбасс, Херсонская и Запорожская области — всегда были историческими территориями России. Здесь всегда жили русские люди, которым чужд и ненавистен украинский нацизм и его носители», — приводит его слова «РИА Новости».

Кроме того, Шеремет назвал обращение украинского президента «жалким и неадекватным».

Боевые дельфины против украинского спецназа: кто защищает Крым
Действительно ли Россия направила специально обученных морских хищников на борьбу с диверсантами

1 января Зеленский в своем новогоднем обращении также сказал, что каждый гражданин Украины рано или поздно должен сделать выбор — стать беженцем или гражданином, готовым исполнить свой долг перед страной.

28 декабря представитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Андрей Юсов, комментируя слова руководителя ведомства Кирилла Буданова, который летом заявлял, что Крым обязательно должен вернуться в состав Украины силовым путем, назвал подобные заявления элементом информационной борьбы.

Министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью немецкому изданию Bild также указывал, что страна возвратит полуостров под свой контроль в 2024 году. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель 21 декабря поделился мнением, что заявление Умерова — это проявление шизофрении. В свою очередь постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов 22 декабря указал, что слова Умерова о захвате полуострова являются криком отчаяния.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ. Киев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей территорией. Руководство РФ многократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение, и вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024