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Сербские болельщики вывесили баннер в поддержку Белгорода во время матча Евролиги

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Фото: t.me/ofnews
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В Белграде болельщики в ходе проведения матча 19-го тура баскетбольной Евролиги между «Црвеной Звездой» и «Партизаном» в четверг, 4 января, развернули баннер в поддержку Белгорода.

На нем сербы написали «Белгород, мы с тобой». Его встретили аплодисментами.

5 января два человека пострадали в результате обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) Белгородской области. Кроме того, есть повреждения в жилом секторе. В результате взрыва снаряда рядом с многоквартирным домом выбиты окна в нескольких квартирах, также затронуты более 30 автомобилей.

Потерпевшим уже оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Тогда же в Минобороны РФ сообщили об уничтожении средствами противовоздушной обороны (ПВО) 10 ракет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха» над Белгородской областью.

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2 января ВСУ три раза за день обстреляли Белгород ракетами «Ольха». Губернатор города Вячеслав Гладков сказал, что на подлете к городу системами ПВО были сбиты четыре цели. В Минобороны РФ сообщили, что ПВО уничтожили над Белгородской областью 17 снарядов. Позднее глава администрации заявил, что над Белгородом и Белгородским районом еще раз сработала система ПВО, сбиты девять воздушных целей на подлете к городу. В Минобороны уточнили, что дежурные средства ПВО уничтожили две ракеты ОТРК «Точка-У» и семь ракет РСЗО «Ольха».

30 декабря украинские боевики выпустили несколько ракет «Ольха» по центру Белгорода. Сообщалось, что удары нанесли боеприпасами в запрещенном кассетном снаряжении. В результате атаки погибли 25 человек, пятеро из которых дети. Еще 109 человек пострадали.

Президент России Владимир Путин назвал удары по Белгороду терактом. Он указал, что ВСУ целенаправленно обстреляли мирное население неизбирательным оружием, которое бьет по большой площади.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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