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Экс-главком НАТО указал на необходимость удара США по силам Ирана из-за хуситов

Экс-главком НАТО Ставридис: США следует ударить по силам Ирана из-за хуситов
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Фото: REUTERS/Houthi Military Media/Handout
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Власти США приняли меры против поддерживаемых Ираном йеменских хуситов, но те не прекратили атаки, следовательно, американской стороне следует рассмотреть несколько вариантов эскалации с повышением ставок, среди которых удары по иранским объектам. Об этом 3 января заявил бывший главком Вооруженными силами НАТО в Европе и адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис в статье для Bloomberg.

«Любая кампания против Ирана должна представлять собой тщательно выверенную серию нарастающих атак со встроенными паузами, позволяющими Тегерану остановить пиратство хуситов. Первоначальные цели могут быть выбраны таким образом, чтобы свести к минимуму человеческие жертвы — возможно, нанести удар по командно-контрольным объектам на морских платформах в Персидском заливе и северной части Аравийского моря», — написал он.

Адмирал назвал такой сценарий «весьма спорным» и несущим серьезную опасность эскалации вооруженного конфликта, а потому подчеркнул, что такие действия нельзя осуществлять без должной предварительной подготовки на основании сведений разведки о связях Тегерана с хуситами.

Помимо этого, необходимо официально предупредить иранскую сторону о возможности ударов. Ставридис еще раз обратил внимание на то, что к такому шагу нельзя относиться легкомысленно.

«Но в конце 1980-х годов, после того как Иран заминировал Ормузский пролив, а американский фрегат подорвался на мине и чуть не затонул, ВМС [США] уничтожили большую часть боевой мощи иранских военно-морских сил в ходе операции «Богомол». Иран получил сообщение. Возможно, пришло время отправить его еще раз», — считает Ставридис.

Тем не менее усиление обороны само по себе, вероятно, не решит проблему. Пентагон должен предоставить американскому лидеру Джо Байдену набор вариантов, которые используют боевую мощь для сдерживания хуситов и их спонсоров в Тегеране, заключил он.

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4 января постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации заявил, что сложившаяся ситуация в Красном море является прямой проекцией происходящего в секторе Газа. Постпред также указал на то, что новый конфликт на Ближнем Востоке является частью геополитической игры США. Помимо этого, Небензя выразил обеспокоенность «положением дел в акватории Красного моря».

Ранее, 2 января, сообщалось, что сторонники хуситов из йеменского движения «Ансар Аллах» запустили две крылатые ракеты по американскому военному кораблю в Красном море, но не попали.

Накануне Sky News Arabia сообщил, что американский корабль и военные катера сторонников хуситов из «Ансар Аллах» столкнулись в Красном море. В свою очередь, источник телеканала Al Jazeera в «Ансар Аллах» опроверг информацию о каких-либо столкновениях с военным кораблем США.

Центральное командование Пентагона 31 декабря указало, что контейнеровоз Hangzhou под флагом Сингапура подвергся обстрелу в южной части Красного моря. Отмечалось, что контейнеровоз не получил повреждений и остался в мореходном состоянии, о пострадавших также не сообщалось. Хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» взяли на себя ответственность за удар противокорабельными ракетами по контейнеровозу Hangzhou.

29 декабря американский эсминец перехватил у берегов Йемена беспилотник и противокорабельную ракету, о чем сообщили в центральном командовании Пентагона. Там уточнили, что никаких повреждений ни одному из 18 кораблей в этом районе нанесено не было.

Глава Пентагона Ллойд Остин 19 декабря объявил о начале в Красном море операции «Страж процветания», проводимой силами США и ряда других государств. В тот же день член политического совета хуситского движения «Ансар Аллах» Мухаммед Али аль-Хуси заявил, что суда стран, которые присоединились к коалиции Соединенных Штатов по защите Красного моря, будут атакованы. В свою очередь глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель 20 декабря сообщил, что страны Европейского союза присоединятся к операции США.

До этого, 3 декабря, сообщалось, что со стороны Йемена зафиксированы активность БПЛА и возможный взрыв в окрестностях Баб-эль-Мандебского пролива. В тот же день эсминец ВМС США USS Carney был атакован выпущенными из Йемена беспилотниками и ракетами.

Йеменские хуситы начали атаковать корабли в Красном море, по их заявлениям, связанные с Израилем, на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке.

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