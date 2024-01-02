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Sky News сообщил о запуске двух ракет по американскому кораблю в Красном море

Sky News: хуситы запустили две ракеты по американскому кораблю в Красном море
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Фото: Sky News Arabia
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Сторонники хуситов из йеменского движения «Ансар Аллах» запустили две крылатые ракеты по американскому военному кораблю в Красном море, но не попали. Об этом 2 января сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на военные источники в Йемене.

«Группировка хуситов запустила две крылатые ракеты по американскому военному кораблю вблизи острова Ханиш на юге Красного моря, не поразив корабль», — говорится в публикации.

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Накануне Sky News Arabia сообщил, что американский корабль и военные катера сторонников хуситов из «Ансар Аллах» столкнулись в Красном море. В свою очередь, источник телеканала Al Jazeera в «Ансар Аллах» опроверг информацию о каких-либо столкновениях с военным кораблем США.

Центральное командование Пентагона 31 декабря указало, что контейнеровоз Hangzhou под флагом Сингапура подвергся обстрелу в южной части Красного моря. Отмечалось, что контейнеровоз не получил повреждений и остался в мореходном состоянии, о пострадавших также не сообщалось. Хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» взяли на себя ответственность за удар противокорабельными ракетами по контейнеровозу Hangzhou.

29 декабря американский эсминец перехватил у берегов Йемена беспилотник и противокорабельную ракету, о чем сообщили в центральном командовании Пентагона. Там уточнили, что никаких повреждений ни одному из 18 кораблей в этом районе нанесено не было.

Глава Пентагона Ллойд Остин 19 декабря объявил о начале в Красном море операции «Страж процветания», проводимой силами США и ряда других государств. В тот же день член политического совета хуситского движения «Ансар Аллах» Мухаммед Али аль-Хуси заявил, что суда стран, которые присоединились к коалиции Соединенных Штатов по защите Красного моря, будут атакованы. В свою очередь, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель 20 декабря сообщил, что страны Европейского союза присоединятся к операции США.

До этого, 3 декабря, сообщалось, что со стороны Йемена зафиксированы активность БПЛА и возможный взрыв в окрестностях Баб-эль-Мандебского пролива. В тот же день эсминец ВМС США USS Carney был атакован выпущенными из Йемена беспилотниками и ракетами.

Йеменские хуситы начали атаковать корабли в Красном море, по их заявлениям, связанные с Израилем, на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке.

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