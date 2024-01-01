Sky News узнал о столкновениях корабля США и катеров хуситов в Красном море

Американский корабль и военные катера сторонников хуситов из йеменского движения «Ансар Аллах» столкнулись в Красном море. Об этом 1 января сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на йеменские источники.

«Ожесточенные столкновения происходят между военными катерами хуситов и американским военным кораблем в Красном море», — говорится на странице телеканала в соцсети X (бывш. Twitter).

В свою очередь, источник телеканала Al Jazeera в хуситской группировке «Ансар Аллах» опроверг информацию о каких-либо столкновениях с военным кораблем США в Красном море.

На фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке йеменские хуситы начали атаковать корабли в Красном море, по их заявлениям, связанные с Израилем. Первое сообщение о такой атаке появилось 3 декабря на сайте UKMTO. Отмечалось, что со стороны Йемена зафиксированы активность БПЛА и возможный взрыв в окрестностях Баб-эль-Мандебского пролива. В тот же день эсминец ВМС США USS Carney был атакован выпущенными из Йемена беспилотниками и ракетами.

19 декабря глава Пентагона Ллойд Остин объявил о начале в Красном море операции «Страж процветания», проводимой силами США и ряда других государств. В тот же день член политического совета хуситского движения «Ансар Аллах» Мухаммед Али аль-Хуси заявил, что суда стран, которые присоединились к коалиции Соединенных Штатов по защите Красного моря, будут атакованы.

20 декабря глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что страны Европейского союза присоединятся к операции США.

29 декабря американский эсминец перехватил у берегов Йемена беспилотник и противокорабельную ракету, о чем сообщили в Центральном командовании Пентагона. Там уточнили, что никаких повреждений ни одному из 18 кораблей в этом районе нанесено не было.

Позднее, 31 декабря, центральное командование Пентагона указало, что контейнеровоз Hangzhou под флагом Сингапура подвергся обстрелу в южной части Красного моря. Отмечалось, что контейнеровоз не получил повреждений и остался в мореходном состоянии, о пострадавших также не сообщалось. Хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» взяли на себя ответственность за удар противокорабельными ракетами по контейнеровозу Hangzhou.