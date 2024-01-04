В Израиле опровергли ведение переговоров о переселении жителей Газы

Израиль не обсуждает с другими странами возможный прием ими мигрантов из сектора Газа. Об этом 4 января написала газета The Times of Israel со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника.

При этом ранее издание сообщало, что израильские чиновники тайно обсуждали с Конго и другими странами возможный прием мигрантов из сектора Газа.

«Израиль не проводит какие-либо переговоры с какой-либо страной по этому вопросу. <…> Жители Конго могут поговорить с жителями Газы и попросить их переехать в Конго», — приводит газета слова чиновника.

Также он отметил, что ни одна страна не сможет вобрать в себя «2 млн людей, или 1 млн, или 100 тыс., или 5 тыс».

Накануне глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель решительно осудил призыв израильских властей разработать план переселения жителей сектора Газа.

Также МИД Великобритании заявил, что решительно отвергает любое предложение Израиля о переселении палестинцев из сектора Газа.

29 декабря сообщалось, что правительство Израиля планирует переселить на территорию Египта значительное число палестинцев из сектора Газа под предлогом обеспечения их безопасности.

7 ноября заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател заявил, что США не поддерживают насильственное переселение палестинцев за пределы сектора Газа. Он отметил, что «это не та политика, которой мы придерживаемся, мы это не рассматриваем».

Глава МИД РФ Сергей Лавров 3 ноября заявил, что любые планы по переселению жителей сектора Газа разрушат перспективы создания палестинского государства и обрекут палестинцев на вечное бесправное существование. Он отметил, что это не обеспечит ни мира, ни безопасности в регионе.

1 ноября пресс-секретарь президента Палестины Махмуда Аббаса Набиль Абу Рудейна заявил, что массовое переселение Израилем жителей анклава на Синайский полуостров будет равносильно объявлению новой войны.

Правительство Израиля 31 октября заявило о существовании плана по переселению 2,3 млн жителей сектора Газа на Синайский полуостров в Египет. В документе, датированном 13 октября, предлагалось разместить людей в палаточных городках на севере Синая. А в дальнейшем построить там постоянные города и гуманитарный коридор.

19 октября король Иордании Абдалла II и египетский президент Абдул-Фаттах Халил ас-Сиси выразили неприятие любых попыток насильственного перемещения жителей Газы в Иорданию или Египет.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.