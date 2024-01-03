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Британский МИД раскритиковал призыв Израиля к выселению жителей Газы

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Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa
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Великобритания решительно отвергает любое предложение Израиля о переселении палестинцев из сектора Газа. Об этом 3 января сообщил МИД Соединенного Королевства.

Отмечается, что Газа — это оккупированная палестинская территория, которая в будущем станет частью палестинского государства.

«Мы разделяем озабоченность наших союзников и партнеров о том, что жители Газы не должны подвергаться насильственному перемещению или релокации из Газы», — говорится в сообщении британского внешнеполитического ведомства.

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Ранее 3 января глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель решительно осудил призыв израильских властей разработать план переселения жителей сектора Газа.

До этого, 29 декабря, стало известно, что израильское правительство планирует переселить на территорию Египта значительное число палестинцев из сектора Газа под предлогом обеспечения их безопасности.

7 ноября заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател заявил, что США не поддерживают насильственное переселение палестинцев за пределы сектора Газа. Он указал на то, что «это не та политика, которой мы придерживаемся, мы это не рассматриваем».

Глава МИД РФ Сергей Лавров 3 ноября заявил, что любые планы по переселению жителей сектора Газа разрушат перспективы создания палестинского государства и обрекут палестинцев на вечное бесправное существование. Он отметил, что это не обеспечит ни мир, ни безопасность в регионе.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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