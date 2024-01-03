Боррель осудил призыв властей Израиля разработать план переселения жителей Газы

Глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель 3 января заявил, что решительно осуждает призыв израильских властей разработать план переселения жителей сектора Газа.

«Я решительно осуждаю подстрекательские и безответственные заявления израильских министров (национальной безопасности Итамара. — Ред.) Бен-Гвира и (финансов Бецалеля. — Ред.) Смотрича, клевещущих на палестинских жителей Газы и призывающих разработать план их переселения», — написал он в социальной сети X (бывш. Twitter).

Ранее, 29 декабря, сообщалось, что правительство Израиля планирует переселить на территорию Египта значительное число палестинцев из сектора Газа под предлогом обеспечения их безопасности.

7 ноября заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател заявил, что США не поддерживают насильственное переселение палестинцев за пределы сектора Газа. Он отметил, что «это не та политика, которой мы придерживаемся, мы это не рассматриваем».

Глава МИД РФ Сергей Лавров 3 ноября заявил, что любые планы по переселению жителей сектора Газа разрушат перспективы создания палестинского государства и обрекут палестинцев на вечное бесправное существование. Он отметил, что это не обеспечит ни мир, ни безопасность в регионе.

1 ноября пресс-секретарь президента Палестины Махмуда Аббаса Набиль Абу Рудейна заявил, что массовое переселение Израилем жителей анклава на Синайский полуостров будет равносильно объявлению новой войны.

Правительство Израиля 31 октября заявило о существовании плана по переселению 2,3 млн жителей сектора Газа на Синайский полуостров в Египет. В документе, датированном 13 октября, предлагалось разместить людей в палаточных городках на севере Синая. А в дальнейшем построить там постоянные города и гуманитарный коридор.

19 октября король Иордании Абдалла II и египетский президент Абдул-Фаттах Халил ас-Сиси выразили неприятие любых попыток насильственного перемещения жителей Газы в Иорданию или Египет.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.