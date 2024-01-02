В Белгородской области уничтожили ракеты ОТРК «Точка-У» и РСЗО «Ольха»

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили две ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Точка-У» и семь ракет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха» над Белгородской областью. Об этом во вторник, 2 января, сообщили в Минобороны РФ.

«02 января около 22:30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением ракет РСЗО «Ольха» и ОТРК «Точка-У», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Ранее в этот день губернатор региона Вячеслав Гладков сообщила, что система ПВО сбила девять воздушных целей на подлете к городу. По предварительным данным, пострадавших нет. До этого в городе сработала сирена ракетной опасности.

Кроме того, 2 января украинские боевики трижды за день обстреляли Белгород ракетами «Ольха». Днем в городе раздался сигнал ракетной опасности. Гладков сообщил, что на подлете к городу системы ПВО сбили четыре цели. В Минобороны уточнили, что российские средства ПВО ликвидировали над Белгородской областью 17 снарядов этого типа.

В результате атаки 11 человек пострадали, еще один погиб.

Вооруженные силы Украины не единожды обстреливали приграничные регионы России. Так, 30 декабря ВСУ выпустили несколько ракет «Ольха» по центру Белгорода. Удары нанесли кассетными боеприпасами. В результате 25 человек погибли, пятеро из них —дети. Ранения получили 109 человек.

Президент России Владимир Путин назвал удары по Белгороду терактом. Он указал, что ВСУ целенаправленно обстреляли мирное население неизбирательным оружием, которое бьет по большой площади.

В ответ на эти действия Вооруженные силы РФ нанесли высокоточные удары по военным объектам ВСУ в Харькове. В результате удалось ликвидировать представителей главного управления разведки, которые принимали непосредственное участие в планировании и исполнении ударов по Белгороду.