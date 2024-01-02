Над Белгородом система ПВО сбила девять воздушных целей

Над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны (ПВО), сбиты девять воздушных целей на подлете к городу. Об этом во вторник, 2 января, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В городе есть повреждения в частном секторе — в 3 домовладениях выбиты окна. Также повреждены газовая труба и один легковой автомобиль. В Белгородском районе в трех домовладениях повреждена кровля», — уточнил он.

По предварительным данным, пострадавших нет. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее в этот день Гладков сообщил, что в городе сработала сирена ракетной опасности.

Кроме того, 2 января украинские боевики трижды за день обстреляли Белгород ракетами «Ольха». Днем в городе раздался сигнал ракетной опасности. Гладков сообщил, что на подлете к городу системами противовоздушной обороны (ПВО) были сбиты четыре цели. В Минобороны уточнили, что российские средства ПВО ликвидировали над Белгородской областью 17 снарядов этого типа.

В результате атаки 11 человек пострадали, еще один погиб.

Вооруженные силы Украины не единожды обстреливали приграничные регионы России. Так, 30 декабря ВСУ выпустили несколько ракет «Ольха» по центру Белгорода. Удары нанесли кассетными боеприпасами. В результате 25 человек погибли, пятеро из них —дети. Ранения получили 109 человек.

Президент России Владимир Путин назвал удары по Белгороду терактом. Он указал, что ВСУ целенаправленно обстреляли мирное население неизбирательным оружием, которое бьет по большой площади.

В ответ на эти действия Вооруженные силы РФ нанесли высокоточные удары по военным объектам ВСУ в Харькове. В результате удалось ликвидировать представителей главного управления разведки, которые принимали непосредственное участие в планировании и исполнении ударов по Белгороду.