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Родственникам погибших при обстреле Белгорода выплатят 3 млн рублей

Гладков: родственникам погибших при обстреле Белгорода выплатят 3 млн рублей
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Фото: ТАСС/Павел Колядин
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Родственникам тех, кто погиб во время обстрела Белгорода, выплатят по 3 млн рублей. Об этом 1 января сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Формируем списки по выплатам семьям погибших и раненым. Родственникам погибших будет выплачено по 3 млн рублей», — написал он в Telegram.

Также по 500 тыс. рублей будет выплачено пострадавшим, которым нанесен средний или тяжкий вред здоровью. Выплаты будут производиться после окончания выходных.

Гладков сообщил, что с 3 января начнется установка окон взамен поврежденных. Всего были выявлены обрушения в 457 квартирах и 12 частных домах. По его словам, в первую очередь должны быть восстановлены объекты социальной инфраструктуры.

На линии огня: в Белгороде ликвидируют последствия украинского теракта
Российские силы в ответ на преступление киевской хунты уничтожили ряд стратегических объектов на Украине

Днем в субботу, 30 декабря, Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по центру Белгорода. В Минобороны РФ сообщили, что удары осуществлялись ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении.

В результате ударов погибло 25 человек, пять из которых дети. Общее количество пострадавших увеличилось до 109 человек. 45 из них остаются в больницах Белгорода, 25 — в Москве.

По факту обстрела Следственным комитетом РФ было возбуждено дело по статьям УК РФ «Покушение на убийство», «Убийство», «Умышленное уничтожение/повреждение имущества».

В ответ на террористический акт Украины в Белгороде Вооруженные силы РФ поразили центры принятия решений и военные объекты в Харькове. Высокоточным ракетным ударом по бывшему гостиничному комплексу «Харьков Палас» уничтожены представители ГУР и ВСУ, принимавшие непосредственное участие в планировании и исполнении теракта, заявили в Минобороны.

Президент России Владимир Путин на встрече с военными в госпитале им. Вишневского в первый день года назвал удары по Белгороду террористическим актом. Он пояснил: ВСУ нанесли целенаправленный удар неизбирательным оружием по гражданскому населению.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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