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Политолог назвал продолжающиеся удары ВСУ по Белгородской области терактами

Политолог Кошкин: продолжающиеся удары ВСУ по Белгородской области — это теракты
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Фото: ТАСС/Колядин Павел
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Продолжение ударов по населенным пунктам Белгородской области, как это было в поселке Красное Шебекинского городского округа, — не что иное, как террористические атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на мирное население РФ. Об этом заявил в беседе с «Известиями» 1 января доктор политических наук, военный политолог Андрей Кошкин.

«Речь идет о террористических атаках. Атакуют гражданских, гражданские массивы — целенаправленно бьют, как в Белгороде, зная заранее, что никаких там военных объектов нет, как и инфраструктуры, которая бы занималась военными заказами. Просто-напросто убивают мирных жителей. Это происходит сейчас в Шебекино. Это просто терроризм и убийство», — сказал он.

1 января президент России Владимир Путин на встрече с военными в госпитале им. Вишневского назвал удары по Белгороду террористическим актом. Он пояснил: ВСУ нанесли целенаправленный удар неизбирательным оружием по гражданскому населению.

Ранее в этот день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о повторном обстреле поселка Красное Шебекинского городского округа. Были повреждены линии электропередачи. Аварийные службы приступили к ликвидации последствий обстрела.

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31 декабря ВСУ также обстреляли Красное, тогда было зафиксировано четыре прилета. В результате атаки погиб один мирный житель, еще один получил ранения, сообщил Гладков. Он уточнил, что в тот день киевский режим выпустил по городу Шебекино шесть минометных снарядов, по селу Новая Таволжанка — 12, по селу Муром — два, по селу Середа и хутору Мухин — шесть и семь соответственно.

Днем в субботу, 30 декабря, ВСУ ударили по центру Белгорода. В Минобороны РФ сообщили, что удары осуществлялись ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении. По последним данным, в результате обстрела Белгорода пострадал 131 человек, 25 из них погибли. Среди жертв есть дети.

В ответ на террористический акт Украины в Белгороде Вооруженные силы РФ поразили центры принятия решений и военные объекты в Харькове. Высокоточным ракетным ударом по бывшему гостиничному комплексу «Харьков Палас» уничтожены представители ГУР и ВСУ, принимавшие непосредственное участие в планировании и исполнении теракта, заявили в Минобороны.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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