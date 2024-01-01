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ВСУ повторно обстреляли поселок Красное Белгородской области

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Фото: РИА Новости
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) повторно обстреляли поселок Красное Шебекинского городского округа, сообщил 1 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Пострадавших нет. Есть повреждение линии электропередачи, под отключение попадают абоненты поселка Красное, хутора Мухин и частично сел Нежеголь и Вознесеновка», — уточнил глава региона в своем Telegram-канале.

Аварийные службы приступили к ликвидации последствий обстрела.

До этого ВСУ обстреляли Красное 31 декабря, тогда было зафиксировано четыре прилета. В результате атаки погиб один мирный житель, еще один получил ранения, сообщил Гладков. Он уточнил, что в тот день киевский режим выпустил по городу Шебекино шесть минометных снарядов, по селу Новая Таволжанка — 12, по селу Муром — два, по селу Середа и хутору Мухин — шесть и семь соответственно. В данных населенных пунктах пострадавших и разрушений нет, добавил губернатор Белгородской области.

На линии огня: в Белгороде ликвидируют последствия украинского теракта
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Днем в субботу, 30 декабря, ВСУ ударили по центру Белгорода. В Минобороны РФ сообщили, что удары осуществлялись ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении. По последним данным, в результате обстрела Белгорода пострадал 131 человек, 24 из них погибли. Среди жертв есть дети.

31 декабря Гладков провел заседание оперативного штаба по результатам работы после атаки ВСУ на Белгород. Более 2 тыс. жителей Белгорода вышли в город для устранения последствий обстрела со стороны боевиков.

По факту обстрела Следственным комитетом РФ было возбуждено дело по статьям УК РФ «Покушение на убийство», «Убийство», «Умышленное уничтожение/повреждение имущества».

В ответ на террористический акт Украины в Белгороде Вооруженные силы РФ поразили центры принятия решений и военные объекты в Харькове. Высокоточным ракетным ударом по бывшему гостиничному комплексу «Харьков Палас» уничтожены представители ГУР и ВСУ, принимавшие непосредственное участие в планировании и исполнении теракта, заявили в Минобороны.

В ООН назвали нарушением международного гуманитарного права удар украинских войск по Белгороду. Там указали, что атаки против гражданского населения и инфраструктуры нарушают международное гуманитарное право, являются неприемлемыми и должны быть немедленно прекращены.

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