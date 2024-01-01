Житель Шебекино погиб в результате обстрела ВСУ

Житель Шебекино погиб в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил 1 января в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Обстрел произошел накануне.

«Под минометный обстрел попал поселок Красное — зафиксировано четыре прилета. В результате обстрела погиб один мирный житель. Еще один человек ранен — это женщина, продавец магазина, была доставлена в больницу, где врачи оказывают ей всю необходимую медицинскую помощь», — написал он.

Гладков уточнил, что по Шебекино выпущено шесть минометных снарядов, по селу Новая Таволжанка — 12, по селу Муром — два, по селу Середа и хутору Мухин – шесть и семь соответственно. Пострадавших и разрушений нет, повреждены магазины и линия электропередачи.

Также 31 декабря Гладков провел заседание оперативного штаба по результатам работы после атаки ВСУ на Белгород. Более 2 тыс. жителей Белгорода вышли в город для устранения последствий обстрела со стороны боевиков.

Днем в субботу, 30 декабря, ВСУ ударили по центру Белгорода. В Минобороны РФ сообщили, что удары осуществились ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении. По последним данным, в результате обстрела Белгорода пострадал 131 человек, 24 из них погибли. Среди жертв есть дети.

По факту обстрела Следственным комитетом РФ возбуждено дело по статьям УК РФ «Покушение на убийство», «Убийство», «Умышленное уничтожение/повреждение имущества».

В ООН назвали нарушением международного гуманитарного права удар украинских войск по Белгороду. Там указали, что атаки против гражданского населения и инфраструктуры нарушают международное гуманитарное право, являются неприемлемыми и должны быть немедленно прекращены.