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Житель Шебекино погиб в результате обстрела ВСУ

Гладков: житель Шебекино погиб в результате обстрела ВСУ
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Фото: ТАСС/Павел Колядин
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Житель Шебекино погиб в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил 1 января в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Обстрел произошел накануне.

«Под минометный обстрел попал поселок Красное — зафиксировано четыре прилета. В результате обстрела погиб один мирный житель. Еще один человек ранен — это женщина, продавец магазина, была доставлена в больницу, где врачи оказывают ей всю необходимую медицинскую помощь», — написал он.

Гладков уточнил, что по Шебекино выпущено шесть минометных снарядов, по селу Новая Таволжанка — 12, по селу Муром — два, по селу Середа и хутору Мухин – шесть и семь соответственно. Пострадавших и разрушений нет, повреждены магазины и линия электропередачи.

Также 31 декабря Гладков провел заседание оперативного штаба по результатам работы после атаки ВСУ на Белгород. Более 2 тыс. жителей Белгорода вышли в город для устранения последствий обстрела со стороны боевиков.

Днем в субботу, 30 декабря, ВСУ ударили по центру Белгорода. В Минобороны РФ сообщили, что удары осуществились ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении. По последним данным, в результате обстрела Белгорода пострадал 131 человек, 24 из них погибли. Среди жертв есть дети.

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По факту обстрела Следственным комитетом РФ возбуждено дело по статьям УК РФ «Покушение на убийство», «Убийство», «Умышленное уничтожение/повреждение имущества».

В ООН назвали нарушением международного гуманитарного права удар украинских войск по Белгороду. Там указали, что атаки против гражданского населения и инфраструктуры нарушают международное гуманитарное право, являются неприемлемыми и должны быть немедленно прекращены.

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