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Гладков провел заседание оперштаба после атаки ВСУ на Белгород

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Фото: t.me/vvgladkov
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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков провел заседание оперативного штаба по результатам работы после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгород. Как сообщил глава региона 31 декабря, он заслушал доклады руководителей силовых структур по текущей обстановке, были приняты оперативные решения.

«По восстановлению. Договорились со строительными подрядными организациями, проводим замеры в жилом фонде. Со 2 января наши предприятия начнут изготовление и установку окон. Также начнем восстановление фасадов», — отметил он в своем Telegram-канале.

Также начата работа с коммерческими организациями, здания которых были повреждены. Их собственникам обязательно помогут вернуть былой облик центру города, указал он.

Кроме того, Министерство внутренних дел РФ приняло решение об ускорении выдачи документов, которые сгорели или были повреждены в результате обстрела. Для этого можно обратиться в УМВД России по региону, а если необходимо восстановить документы на автомобиль и водительские удостоверения — в дежурную часть региональной Госавтоинспекции, сообщил Гладков.

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