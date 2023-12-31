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Политолог сравнил Украину с едва стоящим на ногах мертвецом

Политолог Безпалько: Украина — это «мертвец», который упадет без поддержки людей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Нынешняя Украина — это государство-зомби, которое держится только за счет внешней поддержки и подпитки, а когда она подойдет к концу, этой страны просто не станет. Об этом 31 декабря в разговоре с «Известиями» заявил политолог Богдан Безпалько.

«Как только эта поддержка начнет сокращаться, там начнутся кризисные явления, тогда государство умрет. На самом деле Украина сейчас скорее напоминает «мертвеца в толпе», который стоит только потому, что со всех сторон его подпирают люди», — отметил эксперт.

По словам Безпалько, Украина использует то оружие, которое не может себе позволить использовать Россия — это уничтожение мирного населения, как своего собственного, так и России, о чем свидетельствует атака на Белгород. Причем используются такие приемы только для того, чтобы получить новую помощь от Запада и привлечь к таким «акциям» внимание СМИ, которые их активно обсуждают. Однако никакой военной цели такие удары не имеют.

«Украинские ракеты и дроны бьют прямо по жилым кварталам, как это было в Белгороде. Мы себе этого позволить не можем. Очевидно, что наиболее простым и адекватным ответом сейчас будет уничтожение инфраструктуры Украины, ее военного потенциала. Потому что Украину такие «акции» не спасут, а для России это весьма болезненный укол, так как гибнут мирные жители», — резюмировал эксперт.

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Ранее в этот же день политолог Петр Колчин в интервью «Известиям» высказал мнение, что после террористической атаки на Белгород Россия может наносить ответные удары по Украине, однако это не в традициях российского менталитета. Россия не использует террор и атаки против мирных жителей ради достижения своих целей или целей каких-либо других государств, указал Колчин.

Накануне, 30 декабря, Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по центру Белгорода. По факту атаки Следственным комитетом РФ было возбуждено дело по статьям УК РФ «Покушение на убийство», «Убийство», «Умышленное уничтожение/повреждение имущества». По последним данным, в результате обстрела погибли 24 человека, пострадало свыше 100 жителей. Среди жертв есть дети.

В ответ на террористический акт Украины в ночь на 31 декабря ВС РФ поразили центры принятия решений и военные объекты в Харькове. Высокоточным ракетным ударом по бывшему гостиничному комплексу «Харьков Палас» были уничтожены представители ГУР и ВСУ, принимавшие непосредственное участие в планировании и исполнении теракта, сообщили в Минобороны.

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