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Полянский заявил об осознании в ООН «гнилого нутра» киевского режима

Полянский: в ООН начали осознавать «гнилое нутро» киевского режима
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Фото: ТАСС/Zuma
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Многие страны — члены ООН начали осознавать «гнилое нутро» киевского режима и цинизм и безразличие Запада. Об этом 31 декабря заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

По его словам, сейчас в мире чувствуется изменение восприятия кризиса на Украине, его первопричин и перспектив решения.

«Гнилое нутро киевского режима и его антинародный, губительный для Киева характер начали осознавать многие наши коллеги по ООН. Для многих всё четче проступает и неприглядная роль Запада в раскручивании кризиса, его двуличие, цинизм и избирательная слепота, которые особенно четко проявилась на фоне кризиса вокруг сектора Газа», — написал Полянский в своем Telegram-канале.

Он также подчеркнул, что ему поступает много обращений от американских граждан и других западных государств с извинениями за действия своих властей и словами поддержи в адрес РФ.

Полянский добавил, что многие независимые эксперты, политологи и журналисты с Запада готовы подключаться к заседаниям СБ ООН, которые созывает российская сторона. Он указал, что так они хотят «выразить такую свою позицию, пробиться с которой через цензуру своих масс-медиа они не могут».

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Ранее в этот день постпредство России при ОБСЕ осудило молчание организации о трагедии в Белгороде в результате обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ). Дипломаты призвали принципиально отреагировать на акт агрессии со стороны украинских войск.

ВСУ ударили по центру Белгорода днем в субботу, 30 декабря. В Минобороны РФ сообщили, что удары осуществились ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении. По последним данным, в результате обстрела Белгорода пострадал 131 человек, 24 из них погибли. Среди жертв есть дети.

В ответ на террористический акт Украины в Белгороде Вооруженные силы РФ поразили центры принятия решений и военные объекты в Харькове. Высокоточным ракетным ударом по бывшему гостиничному комплексу «Харьков Палас» уничтожены представители ГУР и ВСУ, принимавшие непосредственное участие в планировании и исполнении теракта, заявили в Минобороны.

В ООН назвали нарушением международного гуманитарного права удар украинских войск по Белгороду. Там указали, что атаки против гражданского населения и инфраструктуры нарушают международное гуманитарное право, являются неприемлемыми и должны быть немедленно прекращены.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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