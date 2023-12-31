В нескольких городах РФ отменили новогодние мероприятия из-за атаки на Белгород

Мэры Благовещенска, Магадана и Владивостока в воскресенье, 31 декабря, отменили новогодние мероприятия из-за террористической атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгород. Об этом мэры городов Олег Имамеев ,Юрий Гришан и Константин Шестаков объявили в своих Telegram-каналах.

«Светлая память погибшим, скорейшего выздоровления раненым. Во Владивостоке вечером отменены праздничные фейерверки. Мы скорбим вместе со всей страной», — говорится в сообщении Шестакова.

Его решение поддержали мэры Благовещенска и Магадана.

Гришан в своем Telegram-канале выразил соболезнования родным и близким погибших при обстреле Белгорода и рассказал, что считает неуместным проводить новогодние мероприятия в полночь. Аналогичное сообщение опубликовал и Имамеев.

ВСУ ударили по центру Белгорода днем в субботу, 30 декабря. В Минобороны указали, что удары осуществились ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении. По последним данным, в результате обстрела Белгорода погиб 21 человек, пострадали 110 жителей.

По факту обстрела Следственным комитетом РФ было возбуждено дело по статьям УК РФ «Покушение на убийство», «Убийство», «Умышленное уничтожение/повреждение имущества».

Ранее в этот день постпред РФ при организации Василий Небензя на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН заявил, что организаторы и исполнители теракта против Белгорода не останутся безнаказанными, Россия ответит на угрозы со стороны ВСУ. Также же он назвал Запад соучастником совершаемых киевским режимом преступлений, в том числе обстрела мирных жителей Белгорода. По его словам, удар ВСУ по городу был заранее спланированным и тщательно подготовленным.

В тот же день в ООН назвали нарушением международного гуманитарного права удар ВСУ по Белгороду. Там заявили, что атаки против гражданского населения и инфраструктуры нарушают международное гуманитарное право, являются неприемлемыми, должны быть немедленно прекращены.

Также уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в международные органы с требованием осудить украинский удар по мирному населению российского города. Она назвала произошедшее ужасной трагедией. К этому же призвали в МИД РФ. Там подчеркнули, что за этим ударом киевского режима стоит Запад, который также несет за него полную ответственность.

Генерал-майор ФСБ в запасе, экс-руководитель управления правительственной информации РФ Александр Михайлов тогда же назвал атаку на Белгород «абсолютным зверством» и «новой формой проявления фашизма». Он заявил, что ВСУ намеренно нанесли удары по мирному городу. Более того, атака была произведена перед праздником, чтобы нанести как можно больший урон