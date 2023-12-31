Военный эксперт назвал удар по Белгороду преступлением против мирных людей

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) по центру Белгорода была преднамеренной, при том что кассетные боевые части наиболее опасны для незащищенного мирного населения. Об этом 31 декабря в беседе с «Известиями» заявил военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.

«Самое страшное, что это были кассетные боевые части. То есть снаряд раскрывается на определенной высоте, внутри находятся суббоеприпасы, и эти суббоеприпасы разлетаются и поражают мирных граждан. Против военных это не столь эффективно — у военных есть окопы, блиндажи, бронетехника. А вот здесь была атака по центру города, преднамеренная, днем, когда много людей на улицах. То есть это чисто террористическая акция, это преступление», — сказал он.

По словам Кнутова, произошедшее так и должно рассматриваться Следственным комитетом РФ и Генпрокуратурой РФ — как преступление против мирных людей, которое влечет за собой уголовную ответственность и для тех, кто отдавал приказ, и тех, кто его исполнял.

Кроме того, он считает, что Россия, со своей стороны, может нанести ответный удар, но не по мирному населению, как это сделала Украина, а по местам базирования тех частей, которые участвовали в обстреле, а также по складам ракет, которые применялись в ходе террористической атаки.

Ранее в этот день постпред РФ при организации Василий Небензя на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН заявил, что организаторы и исполнители теракта против Белгорода не останутся безнаказанными, Россия ответит на угрозы со стороны ВСУ. Также же он назвал Запад соучастником совершаемых киевским режимом преступлений, в том числе обстрела мирных жителей Белгорода. По его словам, удар ВСУ по городу был заранее спланированным и тщательно подготовленным.

В тот же день в ООН назвали нарушением международного гуманитарного права удар ВСУ по Белгороду. Там заявили, что атаки против гражданского населения и инфраструктуры нарушают международное гуманитарное право, являются неприемлемыми, должны быть немедленно прекращены.

Также уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в международные органы с требованием осудить украинский удар по мирному населению российского города. Она назвала произошедшее ужасной трагедией. К этому же призвали в МИД РФ. Там подчеркнули, что за этим ударом киевского режима стоит Запад, который также несет за него полную ответственность.

ВСУ ударили по центру Белгорода днем в субботу, 30 декабря. В Минобороны указали, что удары осуществились ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении. По последним данным, в результате обстрела Белгорода погиб 21 человек, пострадали 110 жителей.

По факту обстрела Следственным комитетом РФ было возбуждено дело по статьям УК РФ «Покушение на убийство», «Убийство», «Умышленное уничтожение/повреждение имущества».

Позже военный эксперт Игорь Никулин заявил, что обстрел Белгорода Вооруженными силами Украины (ВСУ) 30 декабря — это террористическая атака, и несет за нее ответственность в том числе Запад, снабжающий террористов современными военными технологиями и информацией. По его мнению, киевский нацистский режим пытается таким образом отомстить за свое поражение на поле боя.

Генерал-майор ФСБ в запасе, экс-руководитель управления правительственной информации РФ Александр Михайлов тогда же назвал атаку на Белгород «абсолютным зверством» и «новой формой проявления фашизма». Он заявил, что ВСУ намеренно нанесли удары по мирному городу. Более того, атака была произведена перед праздником, чтобы нанести как можно больший урон.