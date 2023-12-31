Реклама
Прямой эфир
Мир
Сенатор США раскритиковал передачу боеприпасов Израилю в обход конгресса
Мир
Контейнеровоз Maersk подвергся нападению хуситов в Красном море
Мир
Медик британской армии заявила о рекорде по пересечению Антарктиды на лыжах
Культура
Рок-группа «Ария» провела в Москве предновогодний концерт
Мир
Вучич заявил о сохранении дружбы Сербии с РФ и Китаем
Мир
Reuters сообщило о планах КНДР запустить еще три разведывательных спутника
Армия
Минобороны заявило о подготовке к дежурству в праздники около 20 тыс. военных ПВО-ПРО
Мир
Венесуэла заявила о продолжении развертывания армии из-за судна Британии у Гайаны
Спорт
Конор Макгрегор пообещал анонсировать первый с 2021 года бой в новогоднюю ночь
Мир
Полянский назвал трусостью нежелание Чехии участвовать в заседании СБ ООН по Белгороду
Мир
Совет ЕС впервые в истории утвердил «частичный Шенген» для Румынии и Болгарии
Общество
Гладков рассказал о прибытии в Белгород полпреда в ЦФО Игоря Щеголева
Общество
Синоптики предупредили москвичей о сильной гололедице и похолодании 31 декабря
Мир
В Сирии шииты атаковали две военные базы США
Мир
Зеленский вновь соврал об отсутствии территориальных потерь у Украины в этом году
Сюжет:

Военный эксперт назвал удар по Белгороду преступлением против мирных людей

Военный эксперт Кнутов: атака ВСУ по Белгороду кассетными боеприпасами — это преступление
0
Фото: REUTERS
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) по центру Белгорода была преднамеренной, при том что кассетные боевые части наиболее опасны для незащищенного мирного населения. Об этом 31 декабря в беседе с «Известиями» заявил военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.

«Самое страшное, что это были кассетные боевые части. То есть снаряд раскрывается на определенной высоте, внутри находятся суббоеприпасы, и эти суббоеприпасы разлетаются и поражают мирных граждан. Против военных это не столь эффективно — у военных есть окопы, блиндажи, бронетехника. А вот здесь была атака по центру города, преднамеренная, днем, когда много людей на улицах. То есть это чисто террористическая акция, это преступление», — сказал он.

По словам Кнутова, произошедшее так и должно рассматриваться Следственным комитетом РФ и Генпрокуратурой РФ — как преступление против мирных людей, которое влечет за собой уголовную ответственность и для тех, кто отдавал приказ, и тех, кто его исполнял.

Кроме того, он считает, что Россия, со своей стороны, может нанести ответный удар, но не по мирному населению, как это сделала Украина, а по местам базирования тех частей, которые участвовали в обстреле, а также по складам ракет, которые применялись в ходе террористической атаки.

Бессильная сторона: Украина перешла к терактам против мирных граждан
Кто помогает ВФУ атаковать гражданские объекты и почему эту тактику никогда не использует армия РФ

Ранее в этот день постпред РФ при организации Василий Небензя на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН заявил, что организаторы и исполнители теракта против Белгорода не останутся безнаказанными, Россия ответит на угрозы со стороны ВСУ. Также же он назвал Запад соучастником совершаемых киевским режимом преступлений, в том числе обстрела мирных жителей Белгорода. По его словам, удар ВСУ по городу был заранее спланированным и тщательно подготовленным.

В тот же день в ООН назвали нарушением международного гуманитарного права удар ВСУ по Белгороду. Там заявили, что атаки против гражданского населения и инфраструктуры нарушают международное гуманитарное право, являются неприемлемыми, должны быть немедленно прекращены.

Также уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в международные органы с требованием осудить украинский удар по мирному населению российского города. Она назвала произошедшее ужасной трагедией. К этому же призвали в МИД РФ. Там подчеркнули, что за этим ударом киевского режима стоит Запад, который также несет за него полную ответственность.

ВСУ ударили по центру Белгорода днем в субботу, 30 декабря. В Минобороны указали, что удары осуществились ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении. По последним данным, в результате обстрела Белгорода погиб 21 человек, пострадали 110 жителей.

По факту обстрела Следственным комитетом РФ было возбуждено дело по статьям УК РФ «Покушение на убийство», «Убийство», «Умышленное уничтожение/повреждение имущества».

Позже военный эксперт Игорь Никулин заявил, что обстрел Белгорода Вооруженными силами Украины (ВСУ) 30 декабря — это террористическая атака, и несет за нее ответственность в том числе Запад, снабжающий террористов современными военными технологиями и информацией. По его мнению, киевский нацистский режим пытается таким образом отомстить за свое поражение на поле боя.

Генерал-майор ФСБ в запасе, экс-руководитель управления правительственной информации РФ Александр Михайлов тогда же назвал атаку на Белгород «абсолютным зверством» и «новой формой проявления фашизма». Он заявил, что ВСУ намеренно нанесли удары по мирному городу. Более того, атака была произведена перед праздником, чтобы нанести как можно больший урон.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023