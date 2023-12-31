Полянский оценил возможность изменения позиции Запада по поводу поставок оружия Киеву

Предпосылок к тому, что после обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) по мирному Белгороду Запад начнет менять свое отношение в плане поставок вооружения Киеву, нет. Об этом заявил «Известиям» первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в ходе внеочередного заседания Совета Безопасности (СБ) ООН.

«Предпосылок не вижу», — сказал он.

Также зампостпреда отметил, что пока не может сказать о проведении последующих заседаний СБ ООН по теме произошедшего террористического акта.

«По дальнейшим планам говорить рано», — добавил Полянский.

Внеплановое заседание СБ ООН проходит по запросу России в ночь с 30 на 31 декабря по московскому времени в связи с обстрелом мирного населения Белгорода со стороны ВСУ.

Постоянный представитель России при организации Василий Небензя заявил во время заседания Совбеза, что удар ВСУ по городу был заранее спланированным и тщательно подготовленным, по факту, это «преднамеренный акт терроризма, направленный на мирных граждан». Также он добавил, что Запад является соучастником совершаемых киевским режимом преступлений.

ВСУ ударили по центру Белгорода днем в субботу, 30 декабря. В Минобороны указали, что атаки осуществились ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении. По последним данным, в результате атаки 21 человек погиб, еще 110 пострадали.

По факту обстрела Следственным комитетом РФ было возбуждено дело по статьям УК РФ «Покушение на убийство», «Убийство», «Умышленное уничтожение/повреждение имущества».

В тот же день в ООН назвали нарушением международного гуманитарного права удар ВСУ по Белгороду. Там заявили, что атаки против гражданского населения и инфраструктуры нарушают международное гуманитарное право, являются неприемлемыми, должны быть немедленно прекращены.

Также уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в международные органы с требованием осудить украинский удар по мирному населению российского города. Она назвала произошедшее ужасной трагедией. К этому же призвали в МИД РФ. Там подчеркнули, что за этим ударом киевского режима стоит Запад, который также несет за него полную ответственность.

Позже военный эксперт Игорь Никулин заявил, что обстрел Белгорода Вооруженными силами Украины (ВСУ) 30 декабря — это террористическая атака, и несет за нее ответственность в том числе Запад, снабжающий террористов современными военными технологиями и информацией. По его мнению, киевский нацистский режим пытается таким образом отомстить за свое поражение на поле боя.