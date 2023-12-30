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Медведев заявил о желании Зеленского превратить Киев в подобие сектора Газа

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент Украины Владимир Зеленский желает, чтобы Вооруженные силы (ВС) РФ превратили центр Киева в подобие сектора Газа для того, чтобы было легче просить у западных партнеров оружие. Об этом 30 декабря заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

Так он прокомментировал удары украинских военных по Белгороду, в результате которых погибли и пострадали мирные жители, указав, что украинский лидер желает превратить Киев в подобие сектора Газа, когда 7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, в ответ на что израильская сторона начала наносить удары по целям в анклаве.

«Мы — не они. Хотя, вероятно, какая-нибудь мразь, типа Зеленского, спит и видит, чтобы наши Вооруженные силы превратили центр Киева в подобие сектора Газа. Тогда проще будет клянчить новое оружие у своих хозяев», — написал Медведев на своей странице во «ВКонтакте».

Он подчеркнул, что удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгороду, в результате которого погибли люди, является «кровавым преступлением», которое совершил киевский режим от бессилия изменить ситуацию на фронте.

Медведев также заверил, что у тех, кто отдал преступные приказы об обстреле Белгорода, «земля будет гореть под ногами».

Атака на Белгород: ВСУ обстреляли гражданские объекты в центре города
Погибло более 10 человек, еще более 100 пострадали, в том числе дети

Ранее в этот день украинские боевики нанесли удар по территории Белгорода. По последним данным, погибли 14 человек, еще 108 человек пострадали в результате обстрела города, сообщили в Минобороны. Среди жертв есть дети. В ведомстве указали, что удары осуществились ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении.

Кроме того, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что произошедшее станет предметом разбирательства в Совете Безопасности (СБ) ООН — Россия запросила заседание. Она подчеркнула, что Великобритания в координации с США стоит за ударом ВСУ по Белгороду.

По факту случившегося СК РФ возбудил дело по статьям УК РФ «Покушение на убийство», «Убийство», «Умышленное уничтожение/повреждение имущества».

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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