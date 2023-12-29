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Самолет МЧС доставил в Москву из сектора Газа еще 33 россиян

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Фото: ТАСС/МЧС РФ
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Самолет Ил-76 МЧС России приземлился в московском аэропорту Домодедово, доставив из сектора Газа еще 33 граждан РФ. Об этом 29 декабря сообщило ведомство в Telegram-канале.

«В общей сложности из зоны палестино-израильского конфликта спецрейсами МЧС России эвакуированы 1158 россиян и членов их семей», — отмечается в сообщении министерства.

Дополнительный спецрейс МЧС России вылетел из Каира в Москву ранее в этот же день, 29 декабря. На его борту находились 33 человека, в том числе 14 детей, принявших решение покинуть зону палестино-израильского конфликта.

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Ранее, 28 декабря, директор департамента Ситуационно-кризисный центр МИД РФ Юрий Горлач сообщил, что в секторе Газа остается небольшое число россиян, которым оказывается индивидуальная помощь. По его словам, всего из анклава было эвакуировано около 1,3 тыс. человек через КПП «Рафах» в Египте. Помимо граждан России и Палестины среди них были граждане Киргизии, Украины, Швеции и Марокко.

До этого, 20 декабря, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что России удалось вывезти из сектора Газа всех обратившихся за помощью россиян. Также дипломат рассказала, что в соответствии с решением президента России Владимира Путина оперативная группа МЧС по работе с эвакуацией россиян из Газы завершила работу и уже вернулась в Москву.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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