В МИД РФ сообщили о выводе из Газы всех обратившихся за помощью россиян

России удалось вывезти из сектора Газа практически всех обратившихся за помощью россиян. Дальнейшая эвакуация будет продолжаться на индивидуальной основе. Об этом 20 декабря на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Работа по возможным обращениям россиян, которые по разным причинам остаются в секторе Газа, будет продолжена на индивидуальной основе, в том числе тех, кому согласовано разрешение на проход через КПП «Рафах», — сообщила она.

Также дипломат рассказала, что в соответствии с решением президента России Владимира Путина оперативная группа МЧС по работе с эвакуацией россиян из Газы завершила работу и уже вернулась в Москву.

Ранее, 18 декабря, спецборт МЧС доставил последнюю группу эвакуированных из анклава россиян. Этим же бортом в Россию вернулись специалисты оперативной группы МЧС, завершившие работу в Египте.

В распоряжении «Известий» есть кадры прибытия группы граждан РФ в аэропорт Домодедово. Одна из эвакуированных рассказала, что ситуация в зоне палестино-израильского конфликта в настоящее время осложняется из-за сезона дождей и малого количества укрытий — большинство зданий разрушено.

Также 18 декабря помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов сообщил о завершении работы российских врачей в Египте, участвовавших в миссии по эвакуации россиян из сектора Газа.

До этого, 10 декабря, спецборт МЧС РФ совершил 11-й спецрейс, доставив в Москву эвакуированных граждан РФ и членов их семей. 5 декабря самолет Ил-76 МЧС России вернул домой еще 120 эвакуируемых из Газы граждан РФ и членов их семей. Днем ранее они пересекли КПП «Рафах». В ведомстве уточняли, что среди них были 30 детей.

Директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Александр Кинщак 22 ноября сообщил, что большинство российских граждан, находившихся в секторе Газа, уже покинули анклав и были доставлены в Москву.

13 ноября МИД РФ заявил, что эвакуация граждан РФ продолжится до вывоза всех россиян из сектора Газа. В министерстве уточнили, что российская сторона признательна представителям египетских, израильских, катарских и палестинских властей за эффективное содействие.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.