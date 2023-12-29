Спецрейс МЧС России с эвакуированными из Газы россиянами вылетел в Москву

Дополнительный спецрейс МЧС России вылетел из Каира в Москву, на его борту находятся эвакуированные из сектора Газа россияне. Об этом 29 декабря сообщили в ведомстве.

«В самолете Ил-76 в Россию летят 33 человека, в том числе 14 детей, принявших решение покинуть зону палестино-израильского конфликта», — отмечено в Telegram-канале ведомства.

До того, чтобы попасть на территорию Египта, граждане РФ ранее при содействии МИД России были доставлены в Каир из пункта пропуска «Рафах».

Ранее, 28 декабря, директор департамента Ситуационно-кризисный центр МИД РФ Юрий Горлач сообщил, что в секторе Газа остается небольшое число россиян, которым оказывается индивидуальная помощь. По его словам, всего из анклава было эвакуировано около 1,3 тыс. человек через КПП «Рафах» в Египте. Помимо граждан России и Палестины, среди них были граждане Киргизии, Украины, Швеции и Марокко.

До этого, 20 декабря, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что России удалось вывезти из сектора Газа всех обратившихся за помощью россиян. Также дипломат рассказала, что в соответствии с решением президента России Владимира Путина оперативная группа МЧС по работе с эвакуацией россиян из Газы завершила работу и уже вернулась в Москву.

18 декабря помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов сообщил о завершении работы российских врачей в Египте, участвовавших в миссии по эвакуации россиян из сектора Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.