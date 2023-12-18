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Минздрав РФ заявил о завершении работы российских врачей по эвакуации из Газы

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Фото: ТАСС/МЧС России
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Работа российских врачей в Египте, участвовавших в миссии по эвакуации россиян из сектора Газа, завершена. Об этом 18 декабря сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

«Бригада специалистов Минздрава России благополучно закончила работу в Египте и вылетела в Москву, сопровождая на борту группу из 73 человек, в том числе 45 детей, покинувших сектор Газа. Все задачи выполнены», — сказал он журналистам.

Кузнецов отметил, что специалисты Федерального центра медицины катастроф и других организаций осмотрели в Египте 1124 человека, в том числе 518 детей.

По итогам осмотра была назначена стационарная помощь 42 эвакуированным, амбулаторная помощь — 346 пациентам, психологическая помощь — 55 лицам.

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Ранее в этот день о завершении работы в Египте также объявило МЧС России. Об этом на оперативном совещании сообщил глава ведомства Александр Куренков.

До этого, 10 декабря, спецборт МЧС РФ совершил 11-й спецрейс, доставив в Москву эвакуированных граждан РФ и членов их семей. 5 декабря самолет Ил-76 МЧС России вернул домой еще 120 эвакуируемых из Газы граждан РФ и членов их семей. Днем ранее они были эвакуированы через КПП «Рафах». В ведомстве уточняли, что среди них были 30 детей.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.

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